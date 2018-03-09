АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Три ужасных австралийских монстра привлекли внимание ученых после многочисленных рассказов свидетелей событий
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018

Лена Миро назвала Ксению Бородину махровой колхозницей

Известный скандальный блогер Лена Миро назвала ведущую «Дом-2» Ксению Бородину «девенщиной и «махровой колхозницей» их 90-х.

Такое выскзывание блогера было спровоцированной публикацией Бородиной в Instagram.

Лена Миро назвала Ксению Бородину махровой колхозницей

Ведущая телестройки показала фото, где она запечатлена на фоне покупок с логотипом Gucci. А Миро вспомнила свою подругу, которая приехав в Москву учиться, купила пакет этой же модной марки и часто разгуливала с ним.

Блогер отмечает, что понимает свою подругу, так как времена тогда были другие, и приехала она в столицу из Саратова.

Лена Миро назвала Ксению Бородину махровой колхозницей

Позже девушка поняла всю нелепость ситуации и уяснила, важно не то, что нарисовано на пакете или лежит в нем, а то каким человеком ты стал.

Лена Миро считает, что фотографироваться на фоне пакетов из модного бутика, чтобы показать всем свой материальный достаток это «колхоз».
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:53
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Черепаха в ЮАР чудом спаслась от стада слонов
Барак Обама хочет выпустить свое шоу на Netflix
Каждый четвертый российский школьник тратит свои
ПикапаHolden Colorado получил две новые спецверсии
В Сети появился видеоролик мучений Ольги Бузовой
В Китае заявили о намерении сделать юань мировой
Чанг Ченг: Lenovo S5 будет мощнее Xiaomi Redmi
Ученые выяснили, что "детский" голос привлекает
Любовь Толкалина подогревает интерес поклонников
Ксения Собчак опубликовала новую фотографию
Ученые обнаружили бактерии, которые питаются
Пользователи форума Reddit приняли питерский
Apple разработала водонепроницаемый кабель для
Вместо поздравлений с 8 марта Ксения Собчак
Стало известно о датах анонсов Vivo X21 и Vivo V9
Представлен телефон Energizer Power Max P20 с
Илья Яббаров задумался об уходе с проекта «Дом-2»
С активов Каддафи пропало 10 миллиардов евро
От Дейр-эз-Зора до Восточной Гуты: почему боевики
Японцы разрабатывают трехрядный кроссовер Honda
Ученые разработали новые технологии доставки
Дани Алвес отрицает вытирание соплей об Роналду
Генетические исследования помогли ученым впервые
Команда Ubisoft намерена серьезно заняться
В Америке заметили кризис мужского пола
Одежда будущего будет накапливать энергию из
В центре Киева состоялся митинг сторонников
Глава центра освобождения пленных был задержан
Росстат: Россияне стали лидерами по туризму в
Правительство Эстонии: Разрешено строительство
Просмотреть все новости