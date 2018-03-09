Лена Миро назвала Ксению Бородину махровой колхозницей

Такое выскзывание блогера было спровоцированной публикацией Бородиной в Instagram.Ведущая телестройки показала фото, где она запечатлена на фоне покупок с логотипом Gucci. А Миро вспомнила свою подругу, которая приехав в Москву учиться, купила пакет этой же модной марки и часто разгуливала с ним.Блогер отмечает, что понимает свою подругу, так как времена тогда были другие, и приехала она в столицу из Саратова.Позже девушка поняла всю нелепость ситуации и уяснила, важно не то, что нарисовано на пакете или лежит в нем, а то каким человеком ты стал.Лена Миро считает, что фотографироваться на фоне пакетов из модного бутика, чтобы показать всем свой материальный достаток это «колхоз».