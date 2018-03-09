Новый двигатель Mazda Skyactiv-X расходует на 30% топлива меньше

После проведения тест-драйва, эксперты отметили, что в режиме городской езды новый бензиновый мотор на 30 процентов расходует меньше топлива по сравнению с прежним силовым агрегатом Skyactiv-G.Однако стоит отметить, что журналисты тестировали предсерийную версию автомобиля. Однако японские производители в 2019 году намерены запустить серийное производство Mazda 3. Практически сразу автомобили появятся в продаже на рынке.По словам производителей, в новом моторе Skyactiv-Х применяется инновационная система возгорания топлива, данный процесс происходит во время сжатия, до этого подобный принцип работы был использован только на дизельных силовых агрегатах. Новый двигатель имеет объём 2,0 литра, а его производительность составляет 187 лошадиных сил.