Первые фото нового седана Nissan Altima выложили в сеть

Накануне в сети появились шпионские снимки прототипа Nissan Altima, скрытого под камуфляжное покрытие, но по фотографиям можно понять, как в целом будет выглядеть автомобиль. Отмечается, что среднеразмерный седан заметно изменится во внешности, некоторые дизайнерские решения разработчики позаимствовали у модели Maxima.При создании седана Nissan Altima японские дизайнеры вдохновлялись концептом Vmotion 2.0. В салоне автомобиля над центральной консолью будет установлен большой экран мультимедийной системы, а дифлекторы обдува опустятся немного ниже.По сравнению с предшествующей моделью новый седан получит более длинную колёсную базу. Как сообщают инсайдеры, под капотом Nissan Altima будут установлены 4- и 6-цилиндровые двигатели, они будут функционировать на пару с вариатором CVT и комплектоваться системой полного привода.