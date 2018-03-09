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Первые фото нового седана Nissan Altima выложили в сеть

Компания Nissan представит на автосалоне в Нью-Йорке седан Altima новой генерации. У автомобиля изменится техническая составляющая и появится более современный дизайн.

Первые фото нового седана Nissan Altima выложили в сеть


Накануне в сети появились шпионские снимки прототипа Nissan Altima, скрытого под камуфляжное покрытие, но по фотографиям можно понять, как в целом будет выглядеть автомобиль. Отмечается, что среднеразмерный седан заметно изменится во внешности, некоторые дизайнерские решения разработчики позаимствовали у модели Maxima.

При создании седана Nissan Altima японские дизайнеры вдохновлялись концептом Vmotion 2.0. В салоне автомобиля над центральной консолью будет установлен большой экран мультимедийной системы, а дифлекторы обдува опустятся немного ниже.

По сравнению с предшествующей моделью новый седан получит более длинную колёсную базу. Как сообщают инсайдеры, под капотом Nissan Altima будут установлены 4- и 6-цилиндровые двигатели, они будут функционировать на пару с вариатором CVT и комплектоваться системой полного привода.
Авто / Главные новости
Добавил: Алина Сегодня, 12:15
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