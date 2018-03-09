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Социологи: Фейковые новости распространяются в 6 раз быстрее правдивых

Американские социологи Массачусетского техуниверситета установили, что фейковые новости распространяются на просторах сети интернет в 6 раз быстрее правдивой информации. Результаты аналитической работы представлены в авторитетном издании Science.

Социологи: Фейковые новости распространяются в 6 раз быстрее правдивых


В рамках научного доклада ученые провели анализ 126 тыс. ложных новостных лент, распространенных через 3 млн пользователей соцсети Twitter за 2016-2017 гг. Оказалось, сведения, не соответствующие действительности, быстро передаются до 100 тыс. пользователей платформы.

Достоверные ленты, как правило, не набирают и 1 тыс. читателей, которые могли бы распространить данные дальше по цепочке. При этом виртуальные боты не влияют на скорость передачи фейковой информации.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 12:00
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