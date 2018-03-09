Ученые: Навоз - новый источник энергии
Канадские ученые из Университета Ватерлоо предложили использовать навоз в качестве возобновляемого источника энергии. Используя газ из отходов жизнедеятельности крупнорогатого скота, можно отапливать дома и прочие помещения.
Эксперты видят исключительно пользу в применении навоза в качестве отопительного элемента. Так, заметно сократятся выбросы парниковых газов, если удобрение своевременно перерабатывать в топливо. Кроме того, навоз позволит устранить зависимость от других видов топлива, вызывающих глобальное изменение климата.
В рамках исследования была создана компьютерная модель реалистичной фермы, чьи отходы перерабатывались в топливо. Выводы авторов работы подтвердились: навоз поможет отказаться от традиционного бензина, что сделает воздух планеты гораздо чище. Впрочем, внедрять подобные технологии пока никто не собирается.
Эксперты видят исключительно пользу в применении навоза в качестве отопительного элемента. Так, заметно сократятся выбросы парниковых газов, если удобрение своевременно перерабатывать в топливо. Кроме того, навоз позволит устранить зависимость от других видов топлива, вызывающих глобальное изменение климата.
В рамках исследования была создана компьютерная модель реалистичной фермы, чьи отходы перерабатывались в топливо. Выводы авторов работы подтвердились: навоз поможет отказаться от традиционного бензина, что сделает воздух планеты гораздо чище. Впрочем, внедрять подобные технологии пока никто не собирается.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 11:45