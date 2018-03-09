АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Три ужасных австралийских монстра привлекли внимание ученых после многочисленных рассказов свидетелей событий
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018

Ученые: Навоз - новый источник энергии

Канадские ученые из Университета Ватерлоо предложили использовать навоз в качестве возобновляемого источника энергии. Используя газ из отходов жизнедеятельности крупнорогатого скота, можно отапливать дома и прочие помещения.

Ученые: Навоз - новый источник энергии


Эксперты видят исключительно пользу в применении навоза в качестве отопительного элемента. Так, заметно сократятся выбросы парниковых газов, если удобрение своевременно перерабатывать в топливо. Кроме того, навоз позволит устранить зависимость от других видов топлива, вызывающих глобальное изменение климата.

В рамках исследования была создана компьютерная модель реалистичной фермы, чьи отходы перерабатывались в топливо. Выводы авторов работы подтвердились: навоз поможет отказаться от традиционного бензина, что сделает воздух планеты гораздо чище. Впрочем, внедрять подобные технологии пока никто не собирается.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 11:45
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Черепаха в ЮАР чудом спаслась от стада слонов
Барак Обама хочет выпустить свое шоу на Netflix
Каждый четвертый российский школьник тратит свои
ПикапаHolden Colorado получил две новые спецверсии
В Сети появился видеоролик мучений Ольги Бузовой
В Китае заявили о намерении сделать юань мировой
Чанг Ченг: Lenovo S5 будет мощнее Xiaomi Redmi
Ученые выяснили, что "детский" голос привлекает
Любовь Толкалина подогревает интерес поклонников
Ксения Собчак опубликовала новую фотографию
Ученые обнаружили бактерии, которые питаются
Пользователи форума Reddit приняли питерский
Apple разработала водонепроницаемый кабель для
Вместо поздравлений с 8 марта Ксения Собчак
Стало известно о датах анонсов Vivo X21 и Vivo V9
Представлен телефон Energizer Power Max P20 с
Илья Яббаров задумался об уходе с проекта «Дом-2»
С активов Каддафи пропало 10 миллиардов евро
От Дейр-эз-Зора до Восточной Гуты: почему боевики
Японцы разрабатывают трехрядный кроссовер Honda
Ученые разработали новые технологии доставки
Дани Алвес отрицает вытирание соплей об Роналду
Генетические исследования помогли ученым впервые
Команда Ubisoft намерена серьезно заняться
В Америке заметили кризис мужского пола
Одежда будущего будет накапливать энергию из
В центре Киева состоялся митинг сторонников
Глава центра освобождения пленных был задержан
Росстат: Россияне стали лидерами по туризму в
Правительство Эстонии: Разрешено строительство
Просмотреть все новости