Ученые: Навоз - новый источник энергии

Эксперты видят исключительно пользу в применении навоза в качестве отопительного элемента. Так, заметно сократятся выбросы парниковых газов, если удобрение своевременно перерабатывать в топливо. Кроме того, навоз позволит устранить зависимость от других видов топлива, вызывающих глобальное изменение климата.В рамках исследования была создана компьютерная модель реалистичной фермы, чьи отходы перерабатывались в топливо. Выводы авторов работы подтвердились: навоз поможет отказаться от традиционного бензина, что сделает воздух планеты гораздо чище. Впрочем, внедрять подобные технологии пока никто не собирается.