Астрофизики: Вселенная горячее в одном конце, но холоднее в противоположной части

При мониторинге пространства с Земли мироздание кажется горячее в одном направлении и прохладнее в другом, однако показатели интенсивности реликтовых волн могут изменяться под действием допплеровского эффекта, формирующегося при перемещении нашей планетарной системы внутри космического пространства по отношению к остальной части Вселенной.Тогда частота колебания волн будет смещаться в зависимости от того, приближается исследуемый объект или, наоборот, удаляется. Допплеровское смещение покажет завышенные температуры при случайном попадании волны в регион высоких частот. Одновременно при смещении реликтового излучения на более низкую частоту показатели температуры будут заниженными, пишет Astronews.