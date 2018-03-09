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Астрофизики: Вселенная горячее в одном конце, но холоднее в противоположной части

Американские астрофизики Университета Южной Калифорнии, исследовав частоту реликтовых микроволновых лучей Вселенной, пришли к выводам, что мироздание в одной части холоднее, чем в противоположной.

Астрофизики: Вселенная горячее в одном конце, но холоднее в противоположной части


При мониторинге пространства с Земли мироздание кажется горячее в одном направлении и прохладнее в другом, однако показатели интенсивности реликтовых волн могут изменяться под действием допплеровского эффекта, формирующегося при перемещении нашей планетарной системы внутри космического пространства по отношению к остальной части Вселенной.

Тогда частота колебания волн будет смещаться в зависимости от того, приближается исследуемый объект или, наоборот, удаляется. Допплеровское смещение покажет завышенные температуры при случайном попадании волны в регион высоких частот. Одновременно при смещении реликтового излучения на более низкую частоту показатели температуры будут заниженными, пишет Astronews.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 11:30
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