"Коммерсант": Как Space X добилась успеха в США, и что мешает России

Space X появилась 16 лет назад, когда основатель корпорации Илон Маск сразу поставил 3 "простых" задачи: создать ракету, сконструировать космический пассажирский корабль и организовать межпланетные перевозки. NASA в начале 2000-х годов стала выдавать гранты частным компаниям, что дало бизнесу серьезный финансовый толчок.Главным конкурентом Америки всегда оставалась Россия, однако последние годы стали катастрофическими для "Роскосмоса". Эксперты напоминают, что попытка отделить внутри компании космические и государственные задачи закончилась ничем - "Роскосмос" по-прежнему и заказчик, и исполнитель. Российские бизнесмены не стремятся в отрасль, где сложная карта игроков и высокие капиталовложения.