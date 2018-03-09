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Порнозвезда Нонг Нэт бросила пожилого мужа-миллионера из-за плохого секса

Нонг Нэт оформила развод со своим богачом-мужем, 72-летним американцем, переживая, что пенсионер не выдержит совместных любовных утех.
Порнозвезда Нонг Нэт бросила пожилого мужа-миллионера из-за плохого секса


33-летняя тайка в прошлом была звездой «кино для взрослых», но вскоре бросила эту профессию и приобщилась к буддизму. После обряда «духовного очищения» у девушки завязался роман с пожилым американским миллионером и в прошлом году они поженились.

Но, прожив в браке чуть больше года, Нонг решила развестись с мужем. По ее словам, она боится, что когда-нибудь энергичный секс с ней закончится для старика сердечным приступом. Девушка призналась, что в этих отношениях чувствовала себя присматривающим за собственной нянькой ребенком. Да и ритм жизни мужа ее не удовлетворял.

Сейчас бывшая порнозвезда вновь в поисках супруга и активно принимает предложения. Но с целью «не прогадать» невеста просит претендентов присылать отчетность о денежных доходах за последние 5 лет. А кроме них – рост, национальность и страну проживания. Фото – приветствуется.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 11:00
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