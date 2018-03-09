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Джиган, с супругой и дочками отметил 8 марта в Кении

Джиган со своей семьей отмечают 8 марта в Кении.

Джиган, с супругой и дочками отметил 8 марта в Кении


Оксана Самойлова решила поздравить всех представительниц прекрасной половины с Международным женским днем из Кении. Жена знаменитого рэпера Джигана всем своим поклонницам в Интернете пожелала безграничного счастья.

Джиган со своей большой семьей в начале весны отправился в Кению. Всех женщин его жена Оксана Самойлова поздравила с солнечного берега с 8 марта. А также опубликовала новый семейный фотоснимок, на котором она позирует с мужем и своими тремя детьми.

Африканская Кения – не совсем знаменитый курорт, но зато экзотический и очень дорогой, за счет длительного перелета. Самойлова поведала, что в Кении в данное время безумно жарко, в отличие от холодной России. Еще здесь очень красиво, много великолепных пляжей и замечательная природа, поэтому вся семья очень счастлива.

Стоит отметить, что в этот раз звездные родители взяли с собой всех трех дочерей и даже маленькую Майю, которая появилась на свет всего год назад.

За непродолжительный промежуток времени данная публикация насобирала большое количество лайков и комментариев. Преданные поклонницы также поздравили свою любимицу с женским днем и пожелали ей прекрасного отдыха.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 07:45
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