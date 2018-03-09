АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Три ужасных австралийских монстра привлекли внимание ученых после многочисленных рассказов свидетелей событий
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018

Пользователи заподозрили очередную попытку взлома криптобиржи Binance

На официальном канале Telegram, а так же в соцсети Twitter, пользователи все чаще обращают внимание на возможный хакерский взлом биржи криптовалют - Binance. Причем в некоторых сообщениях звучит жалоба, что без участия пользователя активы конвертировались в Viacoin.

Ситуация взята на контроль и на время разрешения временно приостановили с биржи Binance вывод средств участников. Сообщение по этому поводу опубликовано ее представителями в общем чате. От разработчиков есть подтверждения о существовании у пользователей проблем с API-ключами, с помощью которых можно подключиться к сторонним программным разработкам, не исключая трейдинговых ботов. Но точной уверенности у специалистов нет, что сервис был действительно подвержен хакерской атаке.

Пользователи заподозрили очередную попытку взлома криптобиржи Binance


Binance уже на сегодняшний день входит в тройку мировых лидеров по объемам суточного вывода криптовалюты. Состояние основателя биржи - Чангпенг Жао, экспертами оценено в два миллиарда долларов, естественно, что он вошел в список Forbes. Относительно хакерской кибератаки, то это уже второе подозрение от пользователей, с начала текущего года.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 10:15
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Черепаха в ЮАР чудом спаслась от стада слонов
Барак Обама хочет выпустить свое шоу на Netflix
Каждый четвертый российский школьник тратит свои
ПикапаHolden Colorado получил две новые спецверсии
В Сети появился видеоролик мучений Ольги Бузовой
В Китае заявили о намерении сделать юань мировой
Чанг Ченг: Lenovo S5 будет мощнее Xiaomi Redmi
Ученые выяснили, что "детский" голос привлекает
Любовь Толкалина подогревает интерес поклонников
Ксения Собчак опубликовала новую фотографию
Ученые обнаружили бактерии, которые питаются
Пользователи форума Reddit приняли питерский
Apple разработала водонепроницаемый кабель для
Вместо поздравлений с 8 марта Ксения Собчак
Стало известно о датах анонсов Vivo X21 и Vivo V9
Представлен телефон Energizer Power Max P20 с
Илья Яббаров задумался об уходе с проекта «Дом-2»
С активов Каддафи пропало 10 миллиардов евро
От Дейр-эз-Зора до Восточной Гуты: почему боевики
Японцы разрабатывают трехрядный кроссовер Honda
Ученые разработали новые технологии доставки
Дани Алвес отрицает вытирание соплей об Роналду
Генетические исследования помогли ученым впервые
Команда Ubisoft намерена серьезно заняться
В Америке заметили кризис мужского пола
Одежда будущего будет накапливать энергию из
В центре Киева состоялся митинг сторонников
Глава центра освобождения пленных был задержан
Росстат: Россияне стали лидерами по туризму в
Правительство Эстонии: Разрешено строительство
Просмотреть все новости