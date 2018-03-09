Пользователи заподозрили очередную попытку взлома криптобиржи Binance

Ситуация взята на контроль и на время разрешения временно приостановили с биржи Binance вывод средств участников. Сообщение по этому поводу опубликовано ее представителями в общем чате. От разработчиков есть подтверждения о существовании у пользователей проблем с API-ключами, с помощью которых можно подключиться к сторонним программным разработкам, не исключая трейдинговых ботов. Но точной уверенности у специалистов нет, что сервис был действительно подвержен хакерской атаке.Binance уже на сегодняшний день входит в тройку мировых лидеров по объемам суточного вывода криптовалюты. Состояние основателя биржи - Чангпенг Жао, экспертами оценено в два миллиарда долларов, естественно, что он вошел в список Forbes. Относительно хакерской кибератаки, то это уже второе подозрение от пользователей, с начала текущего года.