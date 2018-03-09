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Ирена Понарошку рассказала, что находясь вдали от мужа ей некогда за ним скучать

Ирена Понарошку призналась, что не скучает по супругу на отдыхе, поскольку ей всегда есть чем заняться.

Ирена Понарошку рассказала, что находясь вдали от мужа ей некогда за ним скучать


Ирена Понарошку на своей личной страничке в Интернете рассказала об эмоциях, когда рассталась с супругом, который работает в России в то время как она с наслаждением отдыхает в теплых краях. Ведущая отметила, что даже в обычной жизни видятся супруги очень редко.

Ей часто задают вопрос, скучает ли она за мужем, который зарабатывает деньги и находится вдали от нее. Ирена откровенно призналась, что нет. Просто телеведущей совершенно некогда скучать. Большую часть времени занимает их наследник, а в свободное время знаменитость занимается йогой, спортом, наслаждается закатами, купается, читает книги, снимается и просто разбирает свою почту.

За десять лет совместной жизни, она видит супруга всего четыре дня в неделю, остальное время у него занято гастролями. Но Понарошку такой формат отношений полностью устраивает, поскольку она нуждается в личном пространстве и времени. Но в любом случае, хоть особо и не скучает по мужу, но дни считает, когда она уже возвратится домой.

Стоит напомнить, что Александр Глухов и Ирена Понарошку официально оформили свои отношения в конце 2010 года.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 07:15
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