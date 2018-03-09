Ирена Понарошку рассказала, что находясь вдали от мужа ей некогда за ним скучать

Ирена Понарошку на своей личной страничке в Интернете рассказала об эмоциях, когда рассталась с супругом, который работает в России в то время как она с наслаждением отдыхает в теплых краях. Ведущая отметила, что даже в обычной жизни видятся супруги очень редко.Ей часто задают вопрос, скучает ли она за мужем, который зарабатывает деньги и находится вдали от нее. Ирена откровенно призналась, что нет. Просто телеведущей совершенно некогда скучать. Большую часть времени занимает их наследник, а в свободное время знаменитость занимается йогой, спортом, наслаждается закатами, купается, читает книги, снимается и просто разбирает свою почту.За десять лет совместной жизни, она видит супруга всего четыре дня в неделю, остальное время у него занято гастролями. Но Понарошку такой формат отношений полностью устраивает, поскольку она нуждается в личном пространстве и времени. Но в любом случае, хоть особо и не скучает по мужу, но дни считает, когда она уже возвратится домой.Стоит напомнить, что Александр Глухов и Ирена Понарошку официально оформили свои отношения в конце 2010 года.