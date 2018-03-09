Зрители обеспокоены болезненным похудением Елены Степаненко

На днях прошел концерт, посвященный международному женскому дню, в котором принимали участие множество знаменитостей. Но большое внимание зрителей привлекла Елена Степаненко. Фанаты отметили, что юмористка чересчур похудела. Некоторые даже не узнали ее, поскольку обычно она предстает в другом образе и немного иной комплекцией.Лицо Елены осунулось и они заподозрили, что знаменитость чем-то серьезно больна, но каких-то других признаков недомогания замечено не было. Поэтому зрители вспомнили слухи, на которые можно списать такое резкое похудение Степаненко.Недавно в Интернете ходили сведения о том, что счастливый многолетний союз Евгения Петросяна и Елены Степаненко трещит по швам. Поговаривали, что юмористы стали проживать в разных местах и официально расторгли свои отношения.Петросяну приписывают роман с молоденькой сотрудницей, которую он перевел на должность его личной помощницы. Девушке 26 лет. Но официально эти сведения никто не подтверждал. Но внимательные поклонники заметили, что раньше они были всегда неразлучны не только на сцене, но и в жизни, а сейчас прекратили давать совместные выступления.