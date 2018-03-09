Пианист Денис Мацуев признался, что почти не видит свою дочь

Маленькой Анне – почти полтора годика. Денис и его жена, прима-балерина Большого театра в 2016 году Екатерина Шипулина почти целый год скрывали от публики тот факт, что в их семье пополнение.Денис каждый день, проводимый вдали от дома, мечтает быть в кругу семьи, следить, как растет девочка. Пианист говорит, что Аннушка с самого рождения влюблена в музыку. Когда ей был всего месяц от роду, она замирала, услышав Стравинского.Денис стал отцом в 40 лет, но с появлением наследницы и проводя немногие дни с ней вместе, он, по его словам, молодеет на глазах. Он замечает каждую деталь в развитии ребенка, и утверждает, что у Анюты проявляются «четкие дирижерские замашки».