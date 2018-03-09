Работа над вторым сезоном «Ликвидации» начнется в 2019 году

Об этих перспективах рассказал Рубен Дишдишян, один из продюсеров картины.Сценарий второго сезона серий переписывали не раз, и сейчас вышли на финишную прямую, то есть, процесс съемок в недалеком будущем уже можно запускать. Дишдишян в двух словах раскрыл содержание будущих серий. Он поведал, что действие фильма может сменить прописку: перенесено из Одессы в какой-то другой город. Сюжетные линии также развернутся в другом временном периоде. Это позволит расширить и обогатить сюжет в целом. Добавится сын главного героя фильма - подполковника уголовного розыска милиции. Его роль исполняет Владимир Машков.Напомним, что действие серий первого сезона проходило в советской послевоенной Одессе, где главному герою фильма противостоят как разрозненные, так и организованные банды преступников.