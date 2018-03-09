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Работа над вторым сезоном «Ликвидации» начнется в 2019 году

В 2019 году съемочная группа популярного сериала «Ликвидация» продолжит свою работу. Таким образом, сериал пополнится еще одним сезоном серий.

Работа над вторым сезоном «Ликвидации» начнется в 2019 году


Об этих перспективах рассказал Рубен Дишдишян, один из продюсеров картины.

Сценарий второго сезона серий переписывали не раз, и сейчас вышли на финишную прямую, то есть, процесс съемок в недалеком будущем уже можно запускать. Дишдишян в двух словах раскрыл содержание будущих серий. Он поведал, что действие фильма может сменить прописку: перенесено из Одессы в какой-то другой город. Сюжетные линии также развернутся в другом временном периоде. Это позволит расширить и обогатить сюжет в целом. Добавится сын главного героя фильма - подполковника уголовного розыска милиции. Его роль исполняет Владимир Машков.

Напомним, что действие серий первого сезона проходило в советской послевоенной Одессе, где главному герою фильма противостоят как разрозненные, так и организованные банды преступников.
Культура
Добавил: George21 Сегодня, 07:00
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