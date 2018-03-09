Работа над вторым сезоном «Ликвидации» начнется в 2019 году
В 2019 году съемочная группа популярного сериала «Ликвидация» продолжит свою работу. Таким образом, сериал пополнится еще одним сезоном серий.
Об этих перспективах рассказал Рубен Дишдишян, один из продюсеров картины.
Сценарий второго сезона серий переписывали не раз, и сейчас вышли на финишную прямую, то есть, процесс съемок в недалеком будущем уже можно запускать. Дишдишян в двух словах раскрыл содержание будущих серий. Он поведал, что действие фильма может сменить прописку: перенесено из Одессы в какой-то другой город. Сюжетные линии также развернутся в другом временном периоде. Это позволит расширить и обогатить сюжет в целом. Добавится сын главного героя фильма - подполковника уголовного розыска милиции. Его роль исполняет Владимир Машков.
Напомним, что действие серий первого сезона проходило в советской послевоенной Одессе, где главному герою фильма противостоят как разрозненные, так и организованные банды преступников.
Об этих перспективах рассказал Рубен Дишдишян, один из продюсеров картины.
Сценарий второго сезона серий переписывали не раз, и сейчас вышли на финишную прямую, то есть, процесс съемок в недалеком будущем уже можно запускать. Дишдишян в двух словах раскрыл содержание будущих серий. Он поведал, что действие фильма может сменить прописку: перенесено из Одессы в какой-то другой город. Сюжетные линии также развернутся в другом временном периоде. Это позволит расширить и обогатить сюжет в целом. Добавится сын главного героя фильма - подполковника уголовного розыска милиции. Его роль исполняет Владимир Машков.
Напомним, что действие серий первого сезона проходило в советской послевоенной Одессе, где главному герою фильма противостоят как разрозненные, так и организованные банды преступников.
Культура
Добавил: George21 Сегодня, 07:00