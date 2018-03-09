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На сайте Weibo опубликованы фото и параметры бюджетного смартфона Nubia N3

На сайте социальной сети Weibo было опубликовано изображения и данные о технических параметрах смартфона Nubia N3. Отмечается, что данное устройство относится к линейке недорогих разработок.

На сайте Weibo опубликованы фото и параметры бюджетного смартфона Nubia N3


Так на снимке видно, что дисплей девайса обладает полноразмерным видом с соотношением сторон 18:9. Таким образом, из-за большого экрана в 6 дюймов производитель убрал все физические кнопки с передней панели смартфона Nubia N3. Тем не менее, нашлось место для фронтальной камеры и разговорного динамика. На задней панели установлен сдвоенный модуль основной камеры, а также дактилоскопический датчик.

Вся «начинка» смартфона заключена в металлический корпус, который обладает вставками из пластика. Девайс с дисплеем Full HD получил процессор Snapdragon 625, модуль оперативной памяти на 4 Гб и встроенный накопитель с объемом 64 Гб. Самым важным является емкая батарея на 5 тысяч мАч. В качестве программной платформы представлена ОС Android Nougat с фирменной оболочкой Nubia UI.

Пока что неизвестно, когда смартфон должен выйти в продажу, и по какой цене.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 06:30
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