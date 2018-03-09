Эксперты прогнозируют рост цен на модули DRAM

Таким образом, помимо видеокарт подорожает и оперативная память. Известно, что компании Samsung, SK Hynix и Micron собираются увеличить объем производства памяти DRAM, но это вряд ли поможет в долгосрочной перспективе. Так уже в конце текущего года можно ждать повышения цен на оперативную память в размере 5-10%.Голдман Сакс заявляет, что повышение ценников на модули ОЗУ будет происходить непрерывно. Также приводится в пример цена модуля оперативной памяти для сервера с объемом 32 Гб, которая была на уровне $300, а теперь выросла на $15. Интересно, что две планки Kingston HyperX Fury на 16 Гб продавались на старте прошлого года за 54 доллара, а теперь их стоимость выросла до 204 долларов.