В Росконтроле назвали самые опасные продукты

Первыми было названо фрукты, зелень и овощи. Это было обосновано тем, что в таких продуктах много влаги, которая может стать хорошим домом для разного рода болезненных микроорганизмов. Второе место отдали рыбе и морепродуктам. В них может оказаться много гистамина, что приведет человека к возникновению аллергических позывов.Третья строчка досталась необработанному мясу. Здесь выделяется опасность заразиться гельминтами, поэтому специалисты советуют в любом случае обрабатывать мясные продукты. Помимо этого потенциально опасными оказались яйца кур и рис. Первый продукт способен заразить человека сальмонеллезом. Второй опасен уже в готовом виде, но только при ненадлежащих условиях хранения. Так на нем может развиваться Bacillus cereus, которая приводит к кишечным проблемам.