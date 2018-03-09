В Росконтроле назвали самые опасные продукты
Представители Росконтроля провели небольшое исследование продуктов питания и выделили самые опасные из них, которые могут заразить человека болезнетворными бактериями. Таким образом, в список попали те продукты, которые обладают наибольшим количеством подобных микроорганизмов.
Первыми было названо фрукты, зелень и овощи. Это было обосновано тем, что в таких продуктах много влаги, которая может стать хорошим домом для разного рода болезненных микроорганизмов. Второе место отдали рыбе и морепродуктам. В них может оказаться много гистамина, что приведет человека к возникновению аллергических позывов.
Третья строчка досталась необработанному мясу. Здесь выделяется опасность заразиться гельминтами, поэтому специалисты советуют в любом случае обрабатывать мясные продукты. Помимо этого потенциально опасными оказались яйца кур и рис. Первый продукт способен заразить человека сальмонеллезом. Второй опасен уже в готовом виде, но только при ненадлежащих условиях хранения. Так на нем может развиваться Bacillus cereus, которая приводит к кишечным проблемам.
Первыми было названо фрукты, зелень и овощи. Это было обосновано тем, что в таких продуктах много влаги, которая может стать хорошим домом для разного рода болезненных микроорганизмов. Второе место отдали рыбе и морепродуктам. В них может оказаться много гистамина, что приведет человека к возникновению аллергических позывов.
Третья строчка досталась необработанному мясу. Здесь выделяется опасность заразиться гельминтами, поэтому специалисты советуют в любом случае обрабатывать мясные продукты. Помимо этого потенциально опасными оказались яйца кур и рис. Первый продукт способен заразить человека сальмонеллезом. Второй опасен уже в готовом виде, но только при ненадлежащих условиях хранения. Так на нем может развиваться Bacillus cereus, которая приводит к кишечным проблемам.
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Добавил: Роман Мирный Сегодня, 04:00