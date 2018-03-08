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Виктория Одинцова появилась на новом фотоснимке практически без одежды

Виктория Одинцова похвасталась пользователям Сети новым фотоснимком, на котором предстала практически без одежды.

Виктория Одинцова появилась на новом фотоснимке практически без одежды


На своей личной страничке в Интернете Виктория Одинцова обнародовала фотографию к Международному женскому дню. Ради такого праздника она решила обнажиться.

На фото модель позирует сидя на толике и прикрывает руками и ногами свои интимные места. На девушке надеты всего лишь носки, кроссовки и солнцезащитные очки. А данную фотографию Виктория подписала так: «Самое главное не забывать носить кроссовки». Пользователи Сети были восхищены данным снимком и красоткой, которая на нем предстала.

Подписчики в шуточной манере отметили, что на данном снимке главным атрибутом были кроссовки белого цвета. Другие поздравили свою любимицу с женским днем и написали множество пожеланий. За очень короткое время данной публикации удалось насобирать больше 16 тысяч лайков и практически две сотни комментариев.

Некоторое время назад Одинцова делилась видеороликом с бассейна, на котором она предстала в белом открытом купальном костюме. Девушка прекрасно двигалась под музыку, демонстрируя всем поклонникам все достоинства своей замечательной фигуры.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 20:15
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