Виктория Одинцова появилась на новом фотоснимке практически без одежды

На своей личной страничке в Интернете Виктория Одинцова обнародовала фотографию к Международному женскому дню. Ради такого праздника она решила обнажиться.На фото модель позирует сидя на толике и прикрывает руками и ногами свои интимные места. На девушке надеты всего лишь носки, кроссовки и солнцезащитные очки. А данную фотографию Виктория подписала так: «Самое главное не забывать носить кроссовки». Пользователи Сети были восхищены данным снимком и красоткой, которая на нем предстала.Подписчики в шуточной манере отметили, что на данном снимке главным атрибутом были кроссовки белого цвета. Другие поздравили свою любимицу с женским днем и написали множество пожеланий. За очень короткое время данной публикации удалось насобирать больше 16 тысяч лайков и практически две сотни комментариев.Некоторое время назад Одинцова делилась видеороликом с бассейна, на котором она предстала в белом открытом купальном костюме. Девушка прекрасно двигалась под музыку, демонстрируя всем поклонникам все достоинства своей замечательной фигуры.