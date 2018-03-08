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Сын Яны Рудковской трогательно ее поздравил с Международным женским днем

Сын Яны Рудковской душевно поздравил свою маму с женским днем.

Сын Яны Рудковской трогательно ее поздравил с Международным женским днем


На своей личной страничке в Интернете Яна Рудковская опубликовала новый видеоролик. Ее младший сын презентовал любимой мамочке тюльпан и прочел трогательное стихотворение, а в благодарность получил поцелуй.

Рудковская поведала своим поклонникам, что Александр поздравил ее с Международным днем женщин, когда возвратился домой после занятий по фигурному катанию. А вечером она ожидает возвращения двух старших наследников с остальными презентами.

Большинство пользователей Сети данный видеоролик очень умилил. Чтение стихотворения, его улыбка и то, как он преподносит цветок своей маме, выглядело очень мило. Мальчика осыпали множественными комплиментами и называли гномиком, умницей и многими другими ласковыми словами. А в конце написали, что таким образом выглядит мамино счастье и папина гордость.

Но не всех подписчиков растрогало это поздравление. Некоторые отметили, что наследник продюсера не выговаривает букву «р», поэтому совсем не следовало выставлять данный видеоролик. Для начала необходимо было сводить к логопеду и избавить от дефекта речи, а уже потом выставлять на всеобщее обозрение.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 19:54
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