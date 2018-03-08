В честь 8 марта Алена Водонаева показала подписчикам свою кошку

Еще недавно Алена рассказывала о том, что ей пришлось избавиться от кота, так как ей нужно выносить и родить ребенка.Звезда скандальной телестройки в последнее время активно публикует в своем микроблоге фото с новым питомцем – черным котенком породы мейн-кун. Сегодня появился очередной снимок, где Водонаева обнимает нового домашнего любимца, приехавшего к ней из Владивостока.Теледива ранее сообщала, что долго не могла выбрать подходящего для себя домашнего питомца. Своего прежнего кота по имени Кокос Алене пришлось отдать другой семье из-за опасения заболевания токсоплазмозом, а впоследствии - выкидыша.Три предыдущих выкидыша, по мнению врача телеведущей, могли случиться именно по этой причине. Знаменитость признавалась, что ей очень тяжело было расставаться с котом.