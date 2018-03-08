АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Альфред Нобель: Основатель известной премии никому не нравился из-за своего характера и был несчастлив в любви
EUR 69.73 USD 56.50
Курс валют на 07.03.2018

В честь 8 марта Алена Водонаева показала подписчикам свою кошку

Знаменитая телеведущая, а также бывшая участница телепроекта «Дом-2» Алена Водонаева разместила в своем Instagram новое фото со своим питомцем.

Еще недавно Алена рассказывала о том, что ей пришлось избавиться от кота, так как ей нужно выносить и родить ребенка.

В честь 8 марта Алена Водонаева показала подписчикам свою кошку

Звезда скандальной телестройки в последнее время активно публикует в своем микроблоге фото с новым питомцем – черным котенком породы мейн-кун. Сегодня появился очередной снимок, где Водонаева обнимает нового домашнего любимца, приехавшего к ней из Владивостока.

Теледива ранее сообщала, что долго не могла выбрать подходящего для себя домашнего питомца. Своего прежнего кота по имени Кокос Алене пришлось отдать другой семье из-за опасения заболевания токсоплазмозом, а впоследствии - выкидыша.

Три предыдущих выкидыша, по мнению врача телеведущей, могли случиться именно по этой причине. Знаменитость признавалась, что ей очень тяжело было расставаться с котом.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:44
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сын Яны Рудковской трогательно ее поздравил с
Садальский предложил Пригожину сняться в ток-шоу
В честь 8 марта Алена Водонаева показала
Путин подписал закон о признании алиментщиков
Ученые: Наблюдение за пользователями соцсетей
Путин выполнил обещание касательно задержания
Алексея Купина и Майю Донцову убрали из конкурса
Анастасия Волочкова рассказала, что вошла в
Врачи запретили Ольге Бузовой ходить и танцевать
Компания Goodyear продемонстрировала в Женеве
Путин поздравил женщин с праздником 8 Марта
Александр Гобозов потерял остатки авторитета на
Ученые: Космические лучи все чаще облучают
Роман Гриценко окончательно отказался от
Татуировки не тускнеют и не выцветают из-за
На пляже в Австралии прохожие обнаружили
Тарзан подбодрил мужчин 8 марта фото с полуголой
Компания Jaguar намерена создать F-Type в кузове
Xiaomi Tinymu Smart Toilet Seat – смарт-крышка
На Ксению Бородину в Милане напала стая голубей
«Режим S» добавится к существующим версиям
Ирина Шейк восхитила своих подписчиков снимками
США ждут от РФ новую дату переговоров по
Обнаженная Ольга Бузова выставила свою пятую
Подтвержден выход фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 3
Поклонники раскритиковали новую обувь Ксении
Анастасия Самбурская поздравила подписчиц с 8
Экс-супруга Армена Джигарханяна очернила Элину
Эксперты: Стокгольмский суд констатировал наличие
В Google рекомендуют к покупке смартфоны компании
Просмотреть все новости