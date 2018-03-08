Врачи запретили Ольге Бузовой ходить и танцевать

Известная наставница одиозной телестройки рассказала о диагнозе врачей. Девушка получила травму на одном из концертов, и теперь она некоторое время не может работать.Провокационные танцы во время выступления — один из самых наиважнейших элементов программы Ольги Бузовой. Вот только в ближайшее время ее фанаты смогут лицезреть пластические возможности теледивы только на видео. В своем микроблоге певица рассказала о том, чем болеет, и как собирается лечиться.По словам специалистов, у девушки поврежден рог мениска и передняя крестообразная связка. Врачи порекомендовали Бузовой в ближайшее время не только перестать танцевать, но даже стараться не ходить.Однако сама артистка сообщила фанатам, что ближайшие назначенные концерты она отработает любой ценой. Редакция «узнайвсё.рф» отметила, что травмы колен — довольно распространенное явление, особенно для тех людей, кто много двигается, неважно спорт это или танцы.