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Роман Гриценко окончательно отказался от Маргариты Овсянниковой

На протяжении нескольких недель фанаты Маргариты Овсянниковой надеялись, что у девушки все-таки получится завоевать сердце Романа Гриценко.

Роман Гриценко окончательно отказался от Маргариты Овсянниковой

Участник скандальной телестройки продолжает наслаждаться тропическим солнцем. Парню нравится, что ему не приходится мерзнуть от холодного московского климата на лобном месте. Однако проживание на Острове любви также имеет и серьезные недостатки в качестве неискренности, обмана и фальши.

Однако Роман не отчаивается. Он уверен, что девушка, которой все-таки найдется место в его сердце, еще появится на проекте, и тогда он сможет создать с ней крепкие отношения. Что же касается Марго Овсянниковой, то, по словам молодого человека, с ней все подошло к концу, не успев начаться.

Роман Гриценко окончательно отказался от Маргариты Овсянниковой

Роман отметил, что у него с Марго была страсть, причем взаимная, вот только ничего больше. Создавать пару он не хотел с самого начала, да и девушка, по его мнению, также не особо планировала добиваться чего-то серьезного. К слову, никто из ребят не затаил друг на друга обиды и вполне может строить отношения с другими участниками.

«К сожалению, здесь много постановы, много лжи и много неискренности. Иногда это гнетёт и напрягает. Но я надеюсь, что в ближайшее время это изменится, и остров любви по-настоящему станет Островом Любви. Что касается Марго, у нас с ней была взаимная страсть, был кураж, но ничего больше. Я отношений с ней не хочу и не хотел. Думаю, и она так же...», - рассказал Роман.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:37
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