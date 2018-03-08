Роман Гриценко окончательно отказался от Маргариты Овсянниковой

«К сожалению, здесь много постановы, много лжи и много неискренности. Иногда это гнетёт и напрягает. Но я надеюсь, что в ближайшее время это изменится, и остров любви по-настоящему станет Островом Любви. Что касается Марго, у нас с ней была взаимная страсть, был кураж, но ничего больше. Я отношений с ней не хочу и не хотел. Думаю, и она так же...», - рассказал Роман.

Участник скандальной телестройки продолжает наслаждаться тропическим солнцем. Парню нравится, что ему не приходится мерзнуть от холодного московского климата на лобном месте. Однако проживание на Острове любви также имеет и серьезные недостатки в качестве неискренности, обмана и фальши.Однако Роман не отчаивается. Он уверен, что девушка, которой все-таки найдется место в его сердце, еще появится на проекте, и тогда он сможет создать с ней крепкие отношения. Что же касается Марго Овсянниковой, то, по словам молодого человека, с ней все подошло к концу, не успев начаться.Роман отметил, что у него с Марго была страсть, причем взаимная, вот только ничего больше. Создавать пару он не хотел с самого начала, да и девушка, по его мнению, также не особо планировала добиваться чего-то серьезного. К слову, никто из ребят не затаил друг на друга обиды и вполне может строить отношения с другими участниками.