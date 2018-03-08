Путин подписал закон о признании алиментщиков безвестно отсутствующими

Одновременно с решением суда о пенсии несовершеннолетнему, сам должник будет лишен прописки.Законом предусмотрено, что если должника не удается разыскать в течение года, судебные приставы проинформируют об этом взыскателей долгов по алиментам и разъяснят им их права при обращении в суд.В случае судебного признания должника безвестно отсутствующим, его дети и другие нетрудоспособные иждивенцы смогут получать пенсию по случаю потери кормильца. Имущество неплательщика алиментов может быть передано в доверительное управление. Его же самого могут снять с регистрации проживания.Вдобавок ко всему, брак с таким гражданином, согласно с принятым законом, расторгается по упрощенной процедуре.Лишь по одной Москве за 2017 год было взыскано алиментов на сумму, превышающую один миллиард рублей. Для 24 тысяч неплательщиков алиментов был ограничен выезд из страны.