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На Ксению Бородину в Милане напала стая голубей

Сегодня известная ведущая телепроекта «Дома-2» Ксения Бородина отмечает не только 8 марта, но и свой день рождения. Этот знаменательный день Ксюша решила провести в Милане, где на одной из площадей на теледиву напала стая голубей.

Ксения Бородина продолжает радовать поклонников снимками из путешествий. На этот раз девушка находится в Милане. В своем микроблоге она разместила снимок, на котором позирует на одной из площадей города в компании стаи голубей.

На Ксению Бородину в Милане напала стая голубей

Вероятно, ведущая решила просто покормить птиц, а те так привыкли к человеческому вниманию, что не побоялись залесть даже на голову теледивы. Пользователи Сети не смогли оставить фото без внимания.

Некоторые написали комментарии с чувством юмора. Один даже предупредил, чтобы Бородина опасалась подарка от голубя, который уселся на голове.

Ранее Ксюша подверглась резкой критике за то, что обула слишком большие кроссовки, совершенно не сочетающиеся со стилем одежды. Бородина облачилась в светлые джинсы и элегантное пальто, а ноги девушки украсили огромного размера кроссовки.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:47
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