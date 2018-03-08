Ирина Шейк восхитила своих подписчиков снимками из новой фотосессии
Известная российская модель и супруга голливудского актера Бредли Купера в очередной раз порадовала своих подписчиков новой порцией откровенных снимков.
Ирина Шейк опубликовала на своей странице в Instagram рекламный пост, на котором предстала перед пользователями Сети в соблазнительном нижнем белье от бренда Intimissimi.
Снимки, на которых девушка во всей красе продемонстрировала все достоинства своей фигуры, произвели на фанатов неизгладимое впечатление. В комментариях под публикацией они отметили превосходное тело Ирины, которая, к слову, уже является мамой.
Ирина Шейк опубликовала на своей странице в Instagram рекламный пост, на котором предстала перед пользователями Сети в соблазнительном нижнем белье от бренда Intimissimi.
Снимки, на которых девушка во всей красе продемонстрировала все достоинства своей фигуры, произвели на фанатов неизгладимое впечатление. В комментариях под публикацией они отметили превосходное тело Ирины, которая, к слову, уже является мамой.
«Ирина, красивые фотографии», «Ты просто незабываема!», «Вообще секси», «И ни капли не располнела», «Шикарная фотосессия», - пишут фотолловеры.