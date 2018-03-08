Обнаженная Ольга Бузова выставила свою пятую точку в окно
За весь прошлый год знаменитая телеведущая реалити-шоу «Дом-2», а также исполнительница песен Ольга Бузова совершенно утратила репутацию скромницы, регулярно публикуя в соцсетях свои откровенные фото.
К слову, новый кадр просто поразил ее фанатов. Сегодня теледива опубликовала в своем микроблоге откровенную фотографию, на которой она позирует на фоне огромного окна.
Стоит отметить, что сама звезда телестройки в кадре одета лишь в одно бикини. Антифанаты ведущей «Дома-2» заявили, что Ольга Бузова окончательно потеряла стыд.
К слову, новый кадр просто поразил ее фанатов. Сегодня теледива опубликовала в своем микроблоге откровенную фотографию, на которой она позирует на фоне огромного окна.
Стоит отметить, что сама звезда телестройки в кадре одета лишь в одно бикини. Антифанаты ведущей «Дома-2» заявили, что Ольга Бузова окончательно потеряла стыд.