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Садальский предложил Пригожину сняться в ток-шоу и сверить ДНК

В меру скандальный актер Станислав Садальский подал продюсеру Иосифу Пригожину идею организовать совместное шоу, в качестве внезапно оказавшихся кровных родственников. Даже сверить ДНК предложил.

Садальский предложил Пригожину сняться в ток-шоу и сверить ДНК


«Вдохновленный» скандальной шумихой вокруг истории с наследниками Спартака Мишулина, Садальский грезит о телевизионной сенсации с историей его и Пригожина.

Дело в том, что артист обнаружил большое сходство между своей физиономией и Иосифа Пригожина – супруга певицы Валерии. Не могут ли они оказаться братьями? Чем не тема для ток-шоу или телевизионной драмы?

Садальский также в своем блоге уверяет, что их с Пригожиным кандидатурами в качестве братьев могут заинтересоваться Малахов или Борисов. Разгоряченный идеей Станислав готов пройти ДНК-тест для установления родства между собой и Иосифом.

Кстати, подписчики артиста в своих комментариях согласились с мнением об определенном внешнем сходстве Садальского и Пригожина.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: George21 Сегодня, 19:50
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