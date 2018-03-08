Садальский предложил Пригожину сняться в ток-шоу и сверить ДНК

«Вдохновленный» скандальной шумихой вокруг истории с наследниками Спартака Мишулина, Садальский грезит о телевизионной сенсации с историей его и Пригожина.Дело в том, что артист обнаружил большое сходство между своей физиономией и Иосифа Пригожина – супруга певицы Валерии. Не могут ли они оказаться братьями? Чем не тема для ток-шоу или телевизионной драмы?Садальский также в своем блоге уверяет, что их с Пригожиным кандидатурами в качестве братьев могут заинтересоваться Малахов или Борисов. Разгоряченный идеей Станислав готов пройти ДНК-тест для установления родства между собой и Иосифом.Кстати, подписчики артиста в своих комментариях согласились с мнением об определенном внешнем сходстве Садальского и Пригожина.