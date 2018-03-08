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Поклонники раскритиковали новую обувь Ксении Бородиной

Супруг известной телеведущей «Дома-2» Ксении Бородиной Курбан Омаров устроил своей избраннице необычное 8 марта и в честь праздника отвез ее в Италию.

К слову, ведущая наставница телестройки уже активно публикует фотографии из поездки. На одном из таких снимков Бородина продемонстрировала свою обувь, которую пользователи Сети тут же жестко раскритиковали.

Поклонники раскритиковали новую обувь Ксении Бородиной

Девушка надела непропорциональные по размерам для ее ног кроссовки, которые, как отметили поклонники, совершенно не подходят к выбранному стилю одежды, ведь Ксения предпочла элегантное пальто, в сочетание с которым такая обувь выглядит совершенно нелепо.

Другие фанаты решили не вдаваться в полемику деталей гардероба девушки, а решили вспомнить, что у Бородиной сегодня, кроме всего прочего, день рождения, а потому они принялись поздравлять любимицу сразу с двумя праздниками.

Некоторые поинтересовались, какой же праздник для нее стоит важнее - юбилей или же 8 марта.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:12
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