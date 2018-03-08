АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Альфред Нобель: Основатель известной премии никому не нравился из-за своего характера и был несчастлив в любви
EUR 69.73 USD 56.50
Курс валют на 07.03.2018

Экс-супруга Армена Джигарханяна очернила Элину Мазур в эфире программы «На самом деле»

Экс-супруга многоуважаемого актера Армена Джигарханяна продолжает эпатировать общественность и быть в центре внимания. На этот раз она стала героиней программы «На самом деле», ведущим которой является Дмитрий Шепелев.

Экс-супруга Армена Джигарханяна очернила Элину Мазур в эфире программы «На самом деле»

В эфире 39-летняя женщина сцепилась со своим бывшим адвокатом Элиной Мазур, которая до декабря прошлого года представляла ее интересы при разводе с мужем, но потом изменила свое мнение, и сама взялась за разоблачение.

Встретившись в студии программы соперницы принялись обмениваться оскорблениями. Мазур, к примеру, сразу же заявила, что Цымбалюк-Романовская пришла в студию в состоянии алкогольного опьянения, а та в свою очередь предоставила видео, на котором адвокат якобы занимается групповым сексом.

И хотя Виталине удалось очернить свою обидчицу, теперь ей грозит еще одно судебное разбирательство из-за обвинения в демонстрации интимных материалов из личной жизни Элины.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:06
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сын Яны Рудковской трогательно ее поздравил с
Садальский предложил Пригожину сняться в ток-шоу
В честь 8 марта Алена Водонаева показала
Путин подписал закон о признании алиментщиков
Ученые: Наблюдение за пользователями соцсетей
Путин выполнил обещание касательно задержания
Алексея Купина и Майю Донцову убрали из конкурса
Анастасия Волочкова рассказала, что вошла в
Врачи запретили Ольге Бузовой ходить и танцевать
Компания Goodyear продемонстрировала в Женеве
Путин поздравил женщин с праздником 8 Марта
Александр Гобозов потерял остатки авторитета на
Ученые: Космические лучи все чаще облучают
Роман Гриценко окончательно отказался от
Татуировки не тускнеют и не выцветают из-за
На пляже в Австралии прохожие обнаружили
Тарзан подбодрил мужчин 8 марта фото с полуголой
Компания Jaguar намерена создать F-Type в кузове
Xiaomi Tinymu Smart Toilet Seat – смарт-крышка
На Ксению Бородину в Милане напала стая голубей
«Режим S» добавится к существующим версиям
Ирина Шейк восхитила своих подписчиков снимками
США ждут от РФ новую дату переговоров по
Обнаженная Ольга Бузова выставила свою пятую
Подтвержден выход фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 3
Поклонники раскритиковали новую обувь Ксении
Анастасия Самбурская поздравила подписчиц с 8
Экс-супруга Армена Джигарханяна очернила Элину
Эксперты: Стокгольмский суд констатировал наличие
В Google рекомендуют к покупке смартфоны компании
Просмотреть все новости