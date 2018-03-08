Экс-супруга Армена Джигарханяна очернила Элину Мазур в эфире программы «На самом деле»
Экс-супруга многоуважаемого актера Армена Джигарханяна продолжает эпатировать общественность и быть в центре внимания. На этот раз она стала героиней программы «На самом деле», ведущим которой является Дмитрий Шепелев.
В эфире 39-летняя женщина сцепилась со своим бывшим адвокатом Элиной Мазур, которая до декабря прошлого года представляла ее интересы при разводе с мужем, но потом изменила свое мнение, и сама взялась за разоблачение.
Встретившись в студии программы соперницы принялись обмениваться оскорблениями. Мазур, к примеру, сразу же заявила, что Цымбалюк-Романовская пришла в студию в состоянии алкогольного опьянения, а та в свою очередь предоставила видео, на котором адвокат якобы занимается групповым сексом.
И хотя Виталине удалось очернить свою обидчицу, теперь ей грозит еще одно судебное разбирательство из-за обвинения в демонстрации интимных материалов из личной жизни Элины.
В эфире 39-летняя женщина сцепилась со своим бывшим адвокатом Элиной Мазур, которая до декабря прошлого года представляла ее интересы при разводе с мужем, но потом изменила свое мнение, и сама взялась за разоблачение.
Встретившись в студии программы соперницы принялись обмениваться оскорблениями. Мазур, к примеру, сразу же заявила, что Цымбалюк-Романовская пришла в студию в состоянии алкогольного опьянения, а та в свою очередь предоставила видео, на котором адвокат якобы занимается групповым сексом.
И хотя Виталине удалось очернить свою обидчицу, теперь ей грозит еще одно судебное разбирательство из-за обвинения в демонстрации интимных материалов из личной жизни Элины.