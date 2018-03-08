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Электрический кроссовер SsangYong e-SIV дебютировал в Женеве

Корейская компания SsangYong на мотор-шоу в Женеве представила прототип электрокара e-SIV. Новинка наглядно демонстрирует дизайн будущих электрокаров бренда, который заменит на рынке Korando.

Электрический кроссовер SsangYong e-SIV дебютировал в Женеве


Длина электрического кроссовера SsangYong e-SIV составляет 4 460 мм ширина — 1870 мм, расстояние между осями 2 680 мм. Одного заряда электрокара хватает на путь продолжительностью 450 км, а его максимальная скорость составляет 150 км/час. При использовании опции быстрой зарядки зарядить аккумулятор на 80 процентов можно за 50 минут.

Салон электрокара SsangYong e-SIV рассчитан на четыре посадочных места, а управлять практически всеми опциями можно посредством дисплея мультимедийной системы, которая имеет функцию голосовой идентификации. Используя интернет можно настроить климат-контроль, а также осуществлять управление уровнем заряда аккумулятора, находясь при этом рядом с автомобилем.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 23:00
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