Электрический кроссовер SsangYong e-SIV дебютировал в Женеве

Длина электрического кроссовера SsangYong e-SIV составляет 4 460 мм ширина — 1870 мм, расстояние между осями 2 680 мм. Одного заряда электрокара хватает на путь продолжительностью 450 км, а его максимальная скорость составляет 150 км/час. При использовании опции быстрой зарядки зарядить аккумулятор на 80 процентов можно за 50 минут.Салон электрокара SsangYong e-SIV рассчитан на четыре посадочных места, а управлять практически всеми опциями можно посредством дисплея мультимедийной системы, которая имеет функцию голосовой идентификации. Используя интернет можно настроить климат-контроль, а также осуществлять управление уровнем заряда аккумулятора, находясь при этом рядом с автомобилем.