Российский фильм «Лед» пустили в прокат в Швейцарии
7 марта кинолента вышла на швейцарских экранах в прокат на русском языке с английскими субтитрами.
Фильм российского режиссера Олега Трофима «Лед» демонстрируется на экранах кинотеатров крупнейших городов страны. Так, кинолента будет показана в восьми городах Швейцарии: в Женеве, Берне, Лозанне, Базеле, Люцерне, Лугано, Монтре и Цюрихе.
Напомним, что спортивная драма «Лед» рассказывает историю фигуристки Нади, которая вынуждена проходить тернистый путь, перенося тяжелое восстановление после полученной на льду травмы. В итоге добивается заслуженного признания и спортивной славы.
Со дня премьеры фильма в России, состоявшейся 14 февраля, его кассовые сборы превысили один миллиард рублей.
Фильм российского режиссера Олега Трофима «Лед» демонстрируется на экранах кинотеатров крупнейших городов страны. Так, кинолента будет показана в восьми городах Швейцарии: в Женеве, Берне, Лозанне, Базеле, Люцерне, Лугано, Монтре и Цюрихе.
Напомним, что спортивная драма «Лед» рассказывает историю фигуристки Нади, которая вынуждена проходить тернистый путь, перенося тяжелое восстановление после полученной на льду травмы. В итоге добивается заслуженного признания и спортивной славы.
Со дня премьеры фильма в России, состоявшейся 14 февраля, его кассовые сборы превысили один миллиард рублей.
Культура
Добавил: George21 Вчера, 20:00