Российский фильм «Лед» пустили в прокат в Швейцарии

Фильм российского режиссера Олега Трофима «Лед» демонстрируется на экранах кинотеатров крупнейших городов страны. Так, кинолента будет показана в восьми городах Швейцарии: в Женеве, Берне, Лозанне, Базеле, Люцерне, Лугано, Монтре и Цюрихе.Напомним, что спортивная драма «Лед» рассказывает историю фигуристки Нади, которая вынуждена проходить тернистый путь, перенося тяжелое восстановление после полученной на льду травмы. В итоге добивается заслуженного признания и спортивной славы.Со дня премьеры фильма в России, состоявшейся 14 февраля, его кассовые сборы превысили один миллиард рублей.