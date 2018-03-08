СМИ сообщают о планах Apple полностью изменить дизайн новых iPhone

Планируется исключить данный дизайнерский элемент в моделях следующего поколения, их конструкции уже создаются коллективом инженеров корпорации. Как намекнул создатель ОС Android Энди Рубин, не исключается возможность оснащения новых безрамочных смартфонов выдвижной камерой. Из сообщений медиа-издания The Investor, известно, что обновленный дизайн полностью изменит вид гаджетов. В планах Apple, в этом году, представить три смартфона, это будут две новые модели с OLED-экраном, соответствующим диагоналям - 5,85 и 6,46 дюймов, а так же мобильное бюджетное устройство с ЖК-дисплеем 6-дюймов.По сообщению источников, подтверждаются намерения инженеров Apple по максимуму реализовать использование всей поверхности, доступной на сенсорном экране, которая будет лишена черного модуля.