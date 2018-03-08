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СМИ сообщают о планах Apple полностью изменить дизайн новых iPhone

Из сообщений в СМИ известно, что подтверждается информация о смене Apple дизайна своих смартфонов. В 2018 году гаджеты лишаться имеющегося черного модуля, который расположен на дисплее, в верхней его части. Данный вырез назван монобровью, и в последнее время эта деталь стала поводом для нареканий со стороны многочисленных пользователей.

Планируется исключить данный дизайнерский элемент в моделях следующего поколения, их конструкции уже создаются коллективом инженеров корпорации. Как намекнул создатель ОС Android Энди Рубин, не исключается возможность оснащения новых безрамочных смартфонов выдвижной камерой. Из сообщений медиа-издания The Investor, известно, что обновленный дизайн полностью изменит вид гаджетов. В планах Apple, в этом году, представить три смартфона, это будут две новые модели с OLED-экраном, соответствующим диагоналям - 5,85 и 6,46 дюймов, а так же мобильное бюджетное устройство с ЖК-дисплеем 6-дюймов.
СМИ сообщают о планах Apple полностью изменить дизайн новых iPhone


По сообщению источников, подтверждаются намерения инженеров Apple по максимуму реализовать использование всей поверхности, доступной на сенсорном экране, которая будет лишена черного модуля.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 22:40
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