СМИ сообщают о планах Apple полностью изменить дизайн новых iPhone
Из сообщений в СМИ известно, что подтверждается информация о смене Apple дизайна своих смартфонов. В 2018 году гаджеты лишаться имеющегося черного модуля, который расположен на дисплее, в верхней его части. Данный вырез назван монобровью, и в последнее время эта деталь стала поводом для нареканий со стороны многочисленных пользователей.
Планируется исключить данный дизайнерский элемент в моделях следующего поколения, их конструкции уже создаются коллективом инженеров корпорации. Как намекнул создатель ОС Android Энди Рубин, не исключается возможность оснащения новых безрамочных смартфонов выдвижной камерой. Из сообщений медиа-издания The Investor, известно, что обновленный дизайн полностью изменит вид гаджетов. В планах Apple, в этом году, представить три смартфона, это будут две новые модели с OLED-экраном, соответствующим диагоналям - 5,85 и 6,46 дюймов, а так же мобильное бюджетное устройство с ЖК-дисплеем 6-дюймов.
По сообщению источников, подтверждаются намерения инженеров Apple по максимуму реализовать использование всей поверхности, доступной на сенсорном экране, которая будет лишена черного модуля.
Планируется исключить данный дизайнерский элемент в моделях следующего поколения, их конструкции уже создаются коллективом инженеров корпорации. Как намекнул создатель ОС Android Энди Рубин, не исключается возможность оснащения новых безрамочных смартфонов выдвижной камерой. Из сообщений медиа-издания The Investor, известно, что обновленный дизайн полностью изменит вид гаджетов. В планах Apple, в этом году, представить три смартфона, это будут две новые модели с OLED-экраном, соответствующим диагоналям - 5,85 и 6,46 дюймов, а так же мобильное бюджетное устройство с ЖК-дисплеем 6-дюймов.
По сообщению источников, подтверждаются намерения инженеров Apple по максимуму реализовать использование всей поверхности, доступной на сенсорном экране, которая будет лишена черного модуля.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 22:40