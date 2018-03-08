В Steam вместо игры продавали пустую папку

Позднее оказалось, что разработчики не руководствовались мошенническими умыслами. Дело в том, что была допущена ошибка при добавлении игры в Steam. Из-за этого процесс установки не мог быть осуществлен, а потому при запуске игры появлялась ошибка, которая ссылалась на отсутствие исполняемого файла. Если же пользователь переходил в директорию игры, то находил там всего лишь пустую папку.При этом покупатели иронизировали, ведь предупредить других игроков они не могли, для того, чтобы оставить отзыв Shadow: Treachery cannot be tolerated необходимо было запустить хотя бы раз после покупки.Игроки считают, что низкое качество обслуживания является следствием закрытия площадки Steam Greenlight, где свои игры публиковали молодые разработчики. Теперь любой желающий всего за 100$ может опубликовать свою игру в Steam. По этой причине в цифровом магазине появилась масса игр, которые практически не проходят модерацию, а потому их качество оставляет желать лучшего.