АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Альфред Нобель: Основатель известной премии никому не нравился из-за своего характера и был несчастлив в любви
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018

В Steam вместо игры продавали пустую папку

На цифровой площадке Steam вместо игры продавалась пустая папка. Люди, заинтересовавшиеся игрой Shadow: Treachery cannot be tolerated, разработкой которой занималась студия Riad Arifin, после покупки столкнулись с тем, что они за 60 рублей приобрели пустую папку.

Позднее оказалось, что разработчики не руководствовались мошенническими умыслами. Дело в том, что была допущена ошибка при добавлении игры в Steam. Из-за этого процесс установки не мог быть осуществлен, а потому при запуске игры появлялась ошибка, которая ссылалась на отсутствие исполняемого файла. Если же пользователь переходил в директорию игры, то находил там всего лишь пустую папку.

В Steam вместо игры продавали пустую папку


При этом покупатели иронизировали, ведь предупредить других игроков они не могли, для того, чтобы оставить отзыв Shadow: Treachery cannot be tolerated необходимо было запустить хотя бы раз после покупки.

Игроки считают, что низкое качество обслуживания является следствием закрытия площадки Steam Greenlight, где свои игры публиковали молодые разработчики. Теперь любой желающий всего за 100$ может опубликовать свою игру в Steam. По этой причине в цифровом магазине появилась масса игр, которые практически не проходят модерацию, а потому их качество оставляет желать лучшего.
Технологии
Добавил: Tatiana Вчера, 22:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Три ужасных австралийских монстра привлекли
Рита Дакота мило поздравила своих поклонниц с
Давид Анташвили вывернул на голову Артема Сороки
Лена Миро назвала Ксению Бородину махровой
Джиган, с супругой и дочками отметил 8 марта в
Пианист Денис Мацуев признался, что почти не
Филипп Киркоров на 8 марта признался в чувствах
Ирена Понарошку рассказала, что находясь вдали от
Зрители обеспокоены болезненным похудением Елены
Работа над вторым сезоном «Ликвидации» начнется в
На сайте Weibo опубликованы фото и параметры
Ученые определили основные причины
Эксперты прогнозируют рост цен на модули DRAM
В Росконтроле назвали самые опасные продукты
Стали известны цены новых LG V30S ThinQ и V30S+
Джон Фавро стал сценаристом и продюсером сериала
Витамин D помогает в борьбе с раком печени
Штаб Собчак прокомментировал ее попадание в базу
Худрук Театра имени Ленсовета Юрий Бутусов ушел с
Электрический кроссовер SsangYong e-SIV
СМИ сообщают о планах Apple полностью изменить
Компания LVCHI представила в Женеве электрокар
В Steam вместо игры продавали пустую папку
Посол США в России рассказал о своей любви к
Google выпустила и разрешила установку на
Медведев утвердил реестр уволенных за коррупцию
В AnTuTu протестировали смартфон OnePlus 6
Исследование: Женщины чаще жертвуют почку
Эксперты опубликовали лучшие кадры кино с
В Швейцарии на одной из старейших АЭС был
Просмотреть все новости