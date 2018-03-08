Посол США в России рассказал о своей любви к творчеству Высоцкого
Джон Мид Хантсман, американский посол в Российской Федерации, признался в любви к творчеству советского поэта, музыканта и актера Владимира Высоцкого. Эта информация размещена на странице Посольства США в РФ социальной сети «Твиттер».
Дипломат говорит, что Владимир Семенович Высоцкий ушел от нас в 1980 году, но его творчество не может не задевать за живое. «Я бы сказал, что его музыка и поэзия живут среди нас и по сей день», – сказал Хантсман, пребывающий на посту посла США в России с октября 2017 года.
В числе своих самых любимых песенных произведений Высоцкого посол выделил «Песню о друге» и композицию «Охота на волков».
Дипломат говорит, что Владимир Семенович Высоцкий ушел от нас в 1980 году, но его творчество не может не задевать за живое. «Я бы сказал, что его музыка и поэзия живут среди нас и по сей день», – сказал Хантсман, пребывающий на посту посла США в России с октября 2017 года.
В числе своих самых любимых песенных произведений Высоцкого посол выделил «Песню о друге» и композицию «Охота на волков».
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Добавил: George21 Вчера, 21:50