АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Альфред Нобель: Основатель известной премии никому не нравился из-за своего характера и был несчастлив в любви
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018

Посол США в России рассказал о своей любви к творчеству Высоцкого

Джон Мид Хантсман, американский посол в Российской Федерации, признался в любви к творчеству советского поэта, музыканта и актера Владимира Высоцкого. Эта информация размещена на странице Посольства США в РФ социальной сети «Твиттер».

Посол США в России рассказал о своей любви к творчеству Высоцкого


Дипломат говорит, что Владимир Семенович Высоцкий ушел от нас в 1980 году, но его творчество не может не задевать за живое. «Я бы сказал, что его музыка и поэзия живут среди нас и по сей день», – сказал Хантсман, пребывающий на посту посла США в России с октября 2017 года.

В числе своих самых любимых песенных произведений Высоцкого посол выделил «Песню о друге» и композицию «Охота на волков».
Политика / Главные новости
Добавил: George21 Вчера, 21:50
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Три ужасных австралийских монстра привлекли
Рита Дакота мило поздравила своих поклонниц с
Давид Анташвили вывернул на голову Артема Сороки
Лена Миро назвала Ксению Бородину махровой
Джиган, с супругой и дочками отметил 8 марта в
Пианист Денис Мацуев признался, что почти не
Филипп Киркоров на 8 марта признался в чувствах
Ирена Понарошку рассказала, что находясь вдали от
Зрители обеспокоены болезненным похудением Елены
Работа над вторым сезоном «Ликвидации» начнется в
На сайте Weibo опубликованы фото и параметры
Ученые определили основные причины
Эксперты прогнозируют рост цен на модули DRAM
В Росконтроле назвали самые опасные продукты
Стали известны цены новых LG V30S ThinQ и V30S+
Джон Фавро стал сценаристом и продюсером сериала
Витамин D помогает в борьбе с раком печени
Штаб Собчак прокомментировал ее попадание в базу
Худрук Театра имени Ленсовета Юрий Бутусов ушел с
Электрический кроссовер SsangYong e-SIV
СМИ сообщают о планах Apple полностью изменить
Компания LVCHI представила в Женеве электрокар
В Steam вместо игры продавали пустую папку
Посол США в России рассказал о своей любви к
Google выпустила и разрешила установку на
Медведев утвердил реестр уволенных за коррупцию
В AnTuTu протестировали смартфон OnePlus 6
Исследование: Женщины чаще жертвуют почку
Эксперты опубликовали лучшие кадры кино с
В Швейцарии на одной из старейших АЭС был
Просмотреть все новости