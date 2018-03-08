Google выпустила и разрешила установку на смартфоны ОС Android 9.0 P

Теперь, у владельцев Android-смартфонов появилась возможность делать фирменный вырез в верхней части экрана своего устройства, аналогично образу iPhone X. Так же отмечено, что у производителей нет необходимости в оптимизации своих программ самостоятельно, достаточно просто активировать ряд определенных настроек, чтобы ограничить возможности пользователей самостоятельного включения некоторых функций, сделав, тем самым, полностью нерабочим интерфейс. Говорится здесь о DisplayCutout, добавленной в состав программного обеспечения.Как считают эксперты, взяв пример внедрения Google данной функции в операционную систему, многие производители, в будущем, организуют массовый выпуск гаджетов, с присутствием характерного выреза. Уже известен состав, как минимум из трех смартфонов, которые оснащены подобного рода «фишкой». Конечно, производителям пришлось столкнуться с целым рядом сложностей, в ходе оптимизации программ. Многими журналистами, присутствующими на выставке MWC 2018, отмечены баги при работе с гаджетами, уже снабженными вырезом.Полную версию Android P ожидают в текущем году, в конце мая. Предполагается, что местом представления будет конференция Google I/O 2018.