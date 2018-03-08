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Блогер Лена Миро оскорбила Анну Семенович, назвав «старой проституткой»

Блогер Лена Миро публично высказалась в сторону популярной исполнительницы Анны Семенович.

Блогер Лена Миро оскорбила Анну Семенович, назвав «старой проституткой»


Знаменитая блогерша Лена Миро поведала пользователям Сети о своем отношении к певице Анне Семенович, которая, как она считает, корчит из себя «старую проститутку», оставшуюся у «разбитого корыта».

На своей личной страничке в Интернете Миро написала, что большинство глупых женщин со временем становятся умнее, но Анну Семенович такая участь совершенно не коснулась и в свои 38 лет она может похвастаться только лишь набранными лишними килограммами.

Лена подчеркнула, что мужчина, которого исполнительница старательно обхаживала, укрылся от российского правосудия, но Семенович не забрал с собой, когда покидал Россию, чем очень озадачил артистку. Также Семенович поддалась критике блогера за то, что стала говорить о высоких моральных принципах только после того, как еще недавно сама вела себя аморально.

Миро поведала подписчикам, что Анна осуждающе смотрит на женщин, которые щеголяют на публике, демонстрируют свои «прелести» и ищут подходящего богача, чем собственно и занимается Семенович, которая ходит по публичным местам в компании своей свиты.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 15:51
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