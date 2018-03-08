Блогер Лена Миро оскорбила Анну Семенович, назвав «старой проституткой»

Знаменитая блогерша Лена Миро поведала пользователям Сети о своем отношении к певице Анне Семенович, которая, как она считает, корчит из себя «старую проститутку», оставшуюся у «разбитого корыта».На своей личной страничке в Интернете Миро написала, что большинство глупых женщин со временем становятся умнее, но Анну Семенович такая участь совершенно не коснулась и в свои 38 лет она может похвастаться только лишь набранными лишними килограммами.Лена подчеркнула, что мужчина, которого исполнительница старательно обхаживала, укрылся от российского правосудия, но Семенович не забрал с собой, когда покидал Россию, чем очень озадачил артистку. Также Семенович поддалась критике блогера за то, что стала говорить о высоких моральных принципах только после того, как еще недавно сама вела себя аморально.Миро поведала подписчикам, что Анна осуждающе смотрит на женщин, которые щеголяют на публике, демонстрируют свои «прелести» и ищут подходящего богача, чем собственно и занимается Семенович, которая ходит по публичным местам в компании своей свиты.