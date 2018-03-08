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Медведев утвердил реестр уволенных за коррупцию госслужащих

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал правительственный проект о запуске реестра, в котором будут отмечены все госслужащие, уволенные за коррупционные преступления. Таким образом, по мере необходимости список станут обновлять, а посмотреть его можно будет на сайте госслужбы.

Медведев утвердил реестр уволенных за коррупцию госслужащих


Отмечается, что проектом предусмотрено сообщать имя, фамилию и отчество сотрудника, а также бывшее место работы, дату и причину увольнения и список законов, которые были нарушены. В реестр могут отправить сотрудников государственных ведомств, правоохранительных органов или военных структур. Так им будет запрещено работать в любой государственной службе или же в компании.

Данный закон утвердил и президент России Владимир Путин, но еще в июле прошлого лета.

Известно, что попадая в этот список, госслужащие будут находиться там не все время, а только пять лет. Если постановление об увольнении признают недействительным, то человека смогут вывести из реестра или же такое возможно в случае его смерти. Отправлять в список сможет только работодатель.
Политика / Главные новости
Добавил: Роман Мирный Вчера, 21:30
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