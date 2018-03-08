Медведев утвердил реестр уволенных за коррупцию госслужащих

Отмечается, что проектом предусмотрено сообщать имя, фамилию и отчество сотрудника, а также бывшее место работы, дату и причину увольнения и список законов, которые были нарушены. В реестр могут отправить сотрудников государственных ведомств, правоохранительных органов или военных структур. Так им будет запрещено работать в любой государственной службе или же в компании.Данный закон утвердил и президент России Владимир Путин, но еще в июле прошлого лета.Известно, что попадая в этот список, госслужащие будут находиться там не все время, а только пять лет. Если постановление об увольнении признают недействительным, то человека смогут вывести из реестра или же такое возможно в случае его смерти. Отправлять в список сможет только работодатель.