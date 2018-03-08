Александр Гобозов едва не ударил Ивану Дилову

Мужчина быстро забыл, зачем прилетел на Остров любви и целыми днями развлекался в обществе свободных участниц, стараясь создать отношения с Викторией Борисевич и Кариной Прониной, совершенно не подозревая, что за его поведением наблюдает Ивана Дилова и делает свои выводы.В конечном итоге Гобозову и Прониной поставили условия, по которым ребята: либо объявят себя парой и остаются на острове, либо отправятся в Москву с черной меткой.Исходя из анонса будущего эфира, который выйдет на экраны уже завтра, Гобозов уже находится в Москве и подвергается нападкам со стороны коллектива.Дело в том, что остальным участникам не понятно, зачем Саша отправлялся на Сейшельские острова под предлогом доказать искренность своих чувств Иване Диловой, если на самом деле он не собирался делать этого.Не зная, что ответить товарищам Александр начал кричать, в большей степени на Дилову, которая находилась рядом и подтверждала слова Таты Блюменкранц. Вот только горячая болгарка не стала терпеть к себе такого отношения и стала кричать в ответ.В итоге между экс-возлюбленными чуть не развязалась драка. Саша, борясь с желанием поднять руку на девушку, схватил находящийся рядом стул и отшвырнул его в сторону, а Дилова, явно закаленная к такому поведению, ничуть не испугалась и продолжила кричать на Гобозова.