Эксперты опубликовали лучшие кадры кино с использованием увеличительных линз

Первый снимок является частью фильма «Лоуренс Аравийский», выпущенного в 1962 году. На нем показано главного героя и приближающегося к нему всадника с горизонта. Сделали кадр с помощью телеобъектива.Также продемонстрировали изображение из картины «Падшие ангелы» 1995 года, где героиню сняли крупным планом с помощью широкоугольной камеры, что придало эффект искажения лица и глубины заднего фона актера.Далее показали кадр из ленты «Барри Линдон» 1975 года. Там было применено зум, чтобы уменьшить масштаб сцены. Таким образом, зрителю передали чувство беспомощности и ненужности персонажа.В фильме «Выпускник» 1967 года грамотно использовали фокус, чтобы постоянно переводить внимание с одного героя на другого.