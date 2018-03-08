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Эксперты опубликовали лучшие кадры кино с использованием увеличительных линз

На сайте Mashable было опубликовано видеозапись, которая демонстрирует самые лучшие кадры из кино, для съемки которых было применено увеличительные линзы. Таким образом, было показано всего четыре кадра.

Эксперты опубликовали лучшие кадры кино с использованием увеличительных линз


Первый снимок является частью фильма «Лоуренс Аравийский», выпущенного в 1962 году. На нем показано главного героя и приближающегося к нему всадника с горизонта. Сделали кадр с помощью телеобъектива.

Также продемонстрировали изображение из картины «Падшие ангелы» 1995 года, где героиню сняли крупным планом с помощью широкоугольной камеры, что придало эффект искажения лица и глубины заднего фона актера.

Далее показали кадр из ленты «Барри Линдон» 1975 года. Там было применено зум, чтобы уменьшить масштаб сцены. Таким образом, зрителю передали чувство беспомощности и ненужности персонажа.

В фильме «Выпускник» 1967 года грамотно использовали фокус, чтобы постоянно переводить внимание с одного героя на другого.
Культура
Добавил: Роман Мирный Вчера, 21:00
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