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После нападок критиков Анна Семенович может напиться

Анна Семенович может напиться после нападок критиков.

После нападок критиков Анна Семенович может напиться


Анна Семенович откровенно призналась, что резкие замечания в социальных сетях ее сильно обижают. Иногда ее даже могут довести до слез, но из-за этого в депрессию она никогда не впадала. Артистка считает, что расстраиваться сильно не стоит, поскольку могут быть проблемы со здоровьем.

Певица поделилась своими методами, которые ей помогают преодолеть плохое настроение. Она может порыдать, посидеть в караоке или даже напиться. Она считает, что ничего ужасного в этом нет, ведь она такой же человек, как и все. Но в плохом состоянии артистка никогда долго не пребывает, она научилась быстро справляться с негативом.

Анну раздражает еще одна часть пользователей Сети, которые без конца интересуются ее планами о замужестве и появлении наследников. Она считает такие вопросы некорректными. Тем более на такие вопросы сложно дать ответ, у каждого ведь своя судьба. Единственное что поведала певица, это то, что она планирует родить малыша в ближайшие пять лет.

Семенович всегда хотела, прежде всего, пожить для себя, попутешествовать, нагуляться и только после этого начинать выстраивать свою семейную жизнь. А раньше Анна просто не была к этому готова.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 15:23
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