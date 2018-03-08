Подруга Анастасия Квитко взорвала Сеть большой голой грудью
Популярная модель Анастасия Квитко, более популярна как «Русской Кардашьян», представила публике пышногрудую подругу по имени Паула. Девушка буквально «взорвала» соцсеть своими голыми публикациями.
Квитко заводит подруг под свою стать. Например, Паулу Манзанал - обладательницу идеальной фигуры, большой груди и крупных бёдер. На днях девушка буквально взорвала соцсеть Instagram своими соблазнительными публикациями в купальниках.
Недавно молодая особа продемонстрировала фото, на которых засветила пышный бюст, который едва прикрывал купальник. Подруга Анастасии Квитко в данное время проживает в Лондоне. Паула Манзанал является знаменитостью в рамках Instagram. На аккаунт «Мисс Перу-2014» и телеведущей подписано около миллион фолловеров.
Квитко заводит подруг под свою стать. Например, Паулу Манзанал - обладательницу идеальной фигуры, большой груди и крупных бёдер. На днях девушка буквально взорвала соцсеть Instagram своими соблазнительными публикациями в купальниках.
Недавно молодая особа продемонстрировала фото, на которых засветила пышный бюст, который едва прикрывал купальник. Подруга Анастасии Квитко в данное время проживает в Лондоне. Паула Манзанал является знаменитостью в рамках Instagram. На аккаунт «Мисс Перу-2014» и телеведущей подписано около миллион фолловеров.