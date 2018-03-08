Подруга Анастасия Квитко взорвала Сеть большой голой грудью

Квитко заводит подруг под свою стать. Например, Паулу Манзанал - обладательницу идеальной фигуры, большой груди и крупных бёдер. На днях девушка буквально взорвала соцсеть Instagram своими соблазнительными публикациями в купальниках.Недавно молодая особа продемонстрировала фото, на которых засветила пышный бюст, который едва прикрывал купальник. Подруга Анастасии Квитко в данное время проживает в Лондоне. Паула Манзанал является знаменитостью в рамках Instagram. На аккаунт «Мисс Перу-2014» и телеведущей подписано около миллион фолловеров.