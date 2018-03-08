Зрителям «Дома-2» надоело смотреть, как участников силком заставляют заселяться друг с другом

«Разве таким образом приходят чувства? Зарождавшаяся симпатия тут же улетучивается, отсюда и скандалы, и грязь, и беготня из койки в койку», «Интересно, а администрация читает наши отзывы?», - пишут фанаты реалити-шоу.

Сейчас же они наблюдают совсем другую картину: участников силком заставляют заселяться, как только те хоть чуть-чуть проявили друг к другу симпатию, напоминая, что каждую неделю в очереди на их место стоит толпа новичков. И под угрозой вылета ребята создают «крепкие союзы».Поклонники мечтают, чтобы этот конвейер принужденных случек закончился и на проекте начали строить нормальные отношения, в соответствии с главным его условием.