Зрителям «Дома-2» надоело смотреть, как участников силком заставляют заселяться друг с другом
Зрители «Дома-2» ностальгируют по старым выпускам проекта. По их словам, раньше в периметре действительно были искренние чувства, а жилье предоставлялось только крепким парам.
Сейчас же они наблюдают совсем другую картину: участников силком заставляют заселяться, как только те хоть чуть-чуть проявили друг к другу симпатию, напоминая, что каждую неделю в очереди на их место стоит толпа новичков. И под угрозой вылета ребята создают «крепкие союзы».
Поклонники мечтают, чтобы этот конвейер принужденных случек закончился и на проекте начали строить нормальные отношения, в соответствии с главным его условием.
Сейчас же они наблюдают совсем другую картину: участников силком заставляют заселяться, как только те хоть чуть-чуть проявили друг к другу симпатию, напоминая, что каждую неделю в очереди на их место стоит толпа новичков. И под угрозой вылета ребята создают «крепкие союзы».
«Разве таким образом приходят чувства? Зарождавшаяся симпатия тут же улетучивается, отсюда и скандалы, и грязь, и беготня из койки в койку», «Интересно, а администрация читает наши отзывы?», - пишут фанаты реалити-шоу.
Поклонники мечтают, чтобы этот конвейер принужденных случек закончился и на проекте начали строить нормальные отношения, в соответствии с главным его условием.