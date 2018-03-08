Ди Каприо может сыграть роль в российском театре
Стало известно, что актер Леонардо Ди Каприо может сыграть роль в спектакле «Ромео и Джульетта», который планируют поставить в мытищинском театре «ФЭСТ». Отмечается, что у актера в планах такая идея имеется давно, поэтому организаторы проекта решили обратиться к нужным людям в Лос-Анджелес, чтобы так предложить Ди Каприо исполнить роль в каком-нибудь эпизоде.
Об этом журналистам рассказал Игорь Шаповлов, который является худруком театра и заслуженным артистом России. Сам Ди Каприо положительно отнесся к такому предложению, поэтому он будет очень рад сыграть свою роль в постановке «Ромео и Джульетта». Так звезда кино пообещал обдумать предложение и возможно, что он все-таки примет участие в спектакле в период очередного посещения России по деловым вопросам.
Шаповалов утверждает, что для того чтобы Ди Каприо принял участие в проекте, сценаристы даже готовы переделать сюжет постановки. При этом никто не переживает по поводу языковых барьеров, и руководство театра даже рассматривает идею английской версии спектакля.
Об этом журналистам рассказал Игорь Шаповлов, который является худруком театра и заслуженным артистом России. Сам Ди Каприо положительно отнесся к такому предложению, поэтому он будет очень рад сыграть свою роль в постановке «Ромео и Джульетта». Так звезда кино пообещал обдумать предложение и возможно, что он все-таки примет участие в спектакле в период очередного посещения России по деловым вопросам.
Шаповалов утверждает, что для того чтобы Ди Каприо принял участие в проекте, сценаристы даже готовы переделать сюжет постановки. При этом никто не переживает по поводу языковых барьеров, и руководство театра даже рассматривает идею английской версии спектакля.