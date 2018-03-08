Ди Каприо может сыграть роль в российском театре

Об этом журналистам рассказал Игорь Шаповлов, который является худруком театра и заслуженным артистом России. Сам Ди Каприо положительно отнесся к такому предложению, поэтому он будет очень рад сыграть свою роль в постановке «Ромео и Джульетта». Так звезда кино пообещал обдумать предложение и возможно, что он все-таки примет участие в спектакле в период очередного посещения России по деловым вопросам.Шаповалов утверждает, что для того чтобы Ди Каприо принял участие в проекте, сценаристы даже готовы переделать сюжет постановки. При этом никто не переживает по поводу языковых барьеров, и руководство театра даже рассматривает идею английской версии спектакля.