АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Альфред Нобель: Основатель известной премии никому не нравился из-за своего характера и был несчастлив в любви
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018

Ди Каприо может сыграть роль в российском театре

Стало известно, что актер Леонардо Ди Каприо может сыграть роль в спектакле «Ромео и Джульетта», который планируют поставить в мытищинском театре «ФЭСТ». Отмечается, что у актера в планах такая идея имеется давно, поэтому организаторы проекта решили обратиться к нужным людям в Лос-Анджелес, чтобы так предложить Ди Каприо исполнить роль в каком-нибудь эпизоде.

Ди Каприо может сыграть роль в российском театре


Об этом журналистам рассказал Игорь Шаповлов, который является худруком театра и заслуженным артистом России. Сам Ди Каприо положительно отнесся к такому предложению, поэтому он будет очень рад сыграть свою роль в постановке «Ромео и Джульетта». Так звезда кино пообещал обдумать предложение и возможно, что он все-таки примет участие в спектакле в период очередного посещения России по деловым вопросам.

Шаповалов утверждает, что для того чтобы Ди Каприо принял участие в проекте, сценаристы даже готовы переделать сюжет постановки. При этом никто не переживает по поводу языковых барьеров, и руководство театра даже рассматривает идею английской версии спектакля.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: Роман Мирный Вчера, 20:20
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Три ужасных австралийских монстра привлекли
Рита Дакота мило поздравила своих поклонниц с
Давид Анташвили вывернул на голову Артема Сороки
Лена Миро назвала Ксению Бородину махровой
Джиган, с супругой и дочками отметил 8 марта в
Пианист Денис Мацуев признался, что почти не
Филипп Киркоров на 8 марта признался в чувствах
Ирена Понарошку рассказала, что находясь вдали от
Зрители обеспокоены болезненным похудением Елены
Работа над вторым сезоном «Ликвидации» начнется в
На сайте Weibo опубликованы фото и параметры
Ученые определили основные причины
Эксперты прогнозируют рост цен на модули DRAM
В Росконтроле назвали самые опасные продукты
Стали известны цены новых LG V30S ThinQ и V30S+
Джон Фавро стал сценаристом и продюсером сериала
Витамин D помогает в борьбе с раком печени
Штаб Собчак прокомментировал ее попадание в базу
Худрук Театра имени Ленсовета Юрий Бутусов ушел с
Электрический кроссовер SsangYong e-SIV
СМИ сообщают о планах Apple полностью изменить
Компания LVCHI представила в Женеве электрокар
В Steam вместо игры продавали пустую папку
Посол США в России рассказал о своей любви к
Google выпустила и разрешила установку на
Медведев утвердил реестр уволенных за коррупцию
В AnTuTu протестировали смартфон OnePlus 6
Исследование: Женщины чаще жертвуют почку
Эксперты опубликовали лучшие кадры кино с
В Швейцарии на одной из старейших АЭС был
Просмотреть все новости