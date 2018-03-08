АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Альфред Нобель: Основатель известной премии никому не нравился из-за своего характера и был несчастлив в любви
EUR 69.73 USD 56.50
Курс валют на 07.03.2018

Путин выполнил обещание касательно задержания группировки «черных лесорубов»

В рамках медиафорума ОНФ в Омской области, который прошел в этом месяце, представители организации пожаловались президенту Владимиру Путину на то, что некая группировка людей занимается незаконной вырубкой леса. Глава РФ обещал разобраться с этой ситуацией, и уже стало известно о задержании главных подозреваемых.

Путин выполнил обещание касательно задержания группировки «черных лесорубов»


Как сообщает ПолитЭксперт, новость появилась на Первом канале. Отмечается, что люди, занимавшиеся вырубкой лесов, были задержаны представителями МВД РФ, при этом уже задержаны не только исполнители, но и организаторы данного предприятия. По предварительным оценкам правоохранителей, ущерб от деятельности «охотников за деревом» в лесу Тарского района Омской области составляет 7 млн. рублей.

Отмечается, что именно об этой группе людей Путин узнал на форуме ОНФ «Правда и справедливость». Журналисты признались, что проблему своими силами решать не удавалось, более того, за активные действия со стороны активистов ОНФ им даже начали угрожать. В итоге Путин пообещал разобраться с этой проблемой и уже сейчас правоохранители выясняют масштабы преступлений задержанных.
Политика
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 19:20
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Российский фильм «Лед» пустили в прокат в
Сын Яны Рудковской трогательно ее поздравил с
Садальский предложил Пригожину сняться в ток-шоу
В честь 8 марта Алена Водонаева показала
Путин подписал закон о признании алиментщиков
Ученые: Наблюдение за пользователями соцсетей
Путин выполнил обещание касательно задержания
Алексея Купина и Майю Донцову убрали из конкурса
Анастасия Волочкова рассказала, что вошла в
Врачи запретили Ольге Бузовой ходить и танцевать
Компания Goodyear продемонстрировала в Женеве
Путин поздравил женщин с праздником 8 Марта
Александр Гобозов потерял остатки авторитета на
Ученые: Космические лучи все чаще облучают
Роман Гриценко окончательно отказался от
Татуировки не тускнеют и не выцветают из-за
На пляже в Австралии прохожие обнаружили
Тарзан подбодрил мужчин 8 марта фото с полуголой
Компания Jaguar намерена создать F-Type в кузове
Xiaomi Tinymu Smart Toilet Seat – смарт-крышка
На Ксению Бородину в Милане напала стая голубей
«Режим S» добавится к существующим версиям
Ирина Шейк восхитила своих подписчиков снимками
США ждут от РФ новую дату переговоров по
Обнаженная Ольга Бузова выставила свою пятую
Подтвержден выход фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 3
Поклонники раскритиковали новую обувь Ксении
Анастасия Самбурская поздравила подписчиц с 8
Экс-супруга Армена Джигарханяна очернила Элину
Эксперты: Стокгольмский суд констатировал наличие
Просмотреть все новости