Путин выполнил обещание касательно задержания группировки «черных лесорубов»
В рамках медиафорума ОНФ в Омской области, который прошел в этом месяце, представители организации пожаловались президенту Владимиру Путину на то, что некая группировка людей занимается незаконной вырубкой леса. Глава РФ обещал разобраться с этой ситуацией, и уже стало известно о задержании главных подозреваемых.
Как сообщает ПолитЭксперт, новость появилась на Первом канале. Отмечается, что люди, занимавшиеся вырубкой лесов, были задержаны представителями МВД РФ, при этом уже задержаны не только исполнители, но и организаторы данного предприятия. По предварительным оценкам правоохранителей, ущерб от деятельности «охотников за деревом» в лесу Тарского района Омской области составляет 7 млн. рублей.
Отмечается, что именно об этой группе людей Путин узнал на форуме ОНФ «Правда и справедливость». Журналисты признались, что проблему своими силами решать не удавалось, более того, за активные действия со стороны активистов ОНФ им даже начали угрожать. В итоге Путин пообещал разобраться с этой проблемой и уже сейчас правоохранители выясняют масштабы преступлений задержанных.
Как сообщает ПолитЭксперт, новость появилась на Первом канале. Отмечается, что люди, занимавшиеся вырубкой лесов, были задержаны представителями МВД РФ, при этом уже задержаны не только исполнители, но и организаторы данного предприятия. По предварительным оценкам правоохранителей, ущерб от деятельности «охотников за деревом» в лесу Тарского района Омской области составляет 7 млн. рублей.
Отмечается, что именно об этой группе людей Путин узнал на форуме ОНФ «Правда и справедливость». Журналисты признались, что проблему своими силами решать не удавалось, более того, за активные действия со стороны активистов ОНФ им даже начали угрожать. В итоге Путин пообещал разобраться с этой проблемой и уже сейчас правоохранители выясняют масштабы преступлений задержанных.
Политика
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 19:20