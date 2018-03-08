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Елизавета Полыгалова поразила фанатов своим голосом

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Елизавета Полыгалова поразила своих подписчиков наличием голоса. В своем микроблоге она опубликовала видео, на котором исполнила отрывок из песни Потапа и Насти «Чумачечая весна».

На календаре 8 марта, однако погода в столице совсем далека от весенней. Судя по всему, Лиза решила призвать наступление весны. Пребывая в хорошем настроении и пританцовывая, она спела веселую песню про «чумачечую» весну, чем порадовала фанатов.

Елизавета Полыгалова поразила фанатов своим голосом

В комментариях под роликом они написали, что у Полыгаловой замечательный голос и ей обязательно нужно развивать себя в этом направлении.

«Голос афигенный», «Класс, умничка! Настроение подняла)!!», «Долой Бузову, Давай на сцену Полыгалова‼️», «Хорошо поешь Лизочек!», «Лиза ты поёшь и выглядишь лучше, чем Каменская», - высказывают свое мнение пораженные поклонники.

Впрочем, критики среди подписчиков девушки тоже имеются, а потому не обошлось и без негативных отзывов.

«Никогда не пой», «Уфф, это тяжело слышать», «Ужас», - пишут они.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:43
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