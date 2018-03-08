Анастасия Волочкова рассказала, что вошла в историю как царица

В 2007 году Анастасия Волочкова вышла замуж за предпринимателя Игоря Вдовина. Об этом событии писали почти все СМИ. Балерина уверена, что её свадьба вошла в историю по своему размаху и масштабу.Танцовщица напомнила, что на 350 приглашённых гостей приходились около 400 аниматоров-актёров. По словам Анастасии, масштабы мероприятия были таковы, что ей пришлось согласовывать место проведения свадьбы с городской администрацией. Волочкова сказала, что она очень мечтала и хотела, чтобы у неё было ощущение «королевишны», и поэтому первый день бракосочетания был в Санкт-Петербурге в стенах Екатерининского дворца.