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Анастасия Волочкова рассказала, что вошла в историю как царица

Анастасия Волочкова сравнила своё бракосочетание с Игорем Вдовиным со свадьбой Кейт Миддлтон и принцем Уильямом. Балерина уверена, что у королевской четы не получилось «переплюнуть» церемонию танцовщицы.

Анастасия Волочкова рассказала, что вошла в историю как царица


В 2007 году Анастасия Волочкова вышла замуж за предпринимателя Игоря Вдовина. Об этом событии писали почти все СМИ. Балерина уверена, что её свадьба вошла в историю по своему размаху и масштабу.

Танцовщица напомнила, что на 350 приглашённых гостей приходились около 400 аниматоров-актёров. По словам Анастасии, масштабы мероприятия были таковы, что ей пришлось согласовывать место проведения свадьбы с городской администрацией. Волочкова сказала, что она очень мечтала и хотела, чтобы у неё было ощущение «королевишны», и поэтому первый день бракосочетания был в Санкт-Петербурге в стенах Екатерининского дворца.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:10
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