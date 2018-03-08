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Компания Goodyear продемонстрировала в Женеве шины с живым мхом внутри

На автомобильной выставке в Женеве американская компания Goodyear Tire & Rubber Company продемонстрировала концепт шин с живым мхом внутри. По словам производителя резинотехнической продукции, шины Oxygene смогут вырабатывать кислород и энергию для мелких компонентов электроники автомобиля.

Компания Goodyear не первый раз привозит на выставку концепты необычных шин. Новая разработка примечательна тем, что она во время эксплуатации вырабатывает кислород благодаря мху внутри шин, поглощающему углекислый газ.

Компания Goodyear продемонстрировала в Женеве шины с живым мхом внутри


Согласно предварительным расчетам, при использовании шин Oxygene на 2.5 миллионах машин в городе величиной с Париж, можно выработать около трех тысяч тонн кислорода и переработать более четырех тысяч тонн CO2 (углекислого газа).



Шины Oxygene являются экологически чистым продуктом. Благодаря использованию собственной энергии, за счет сбора влаги с поверхности магистралей, протекторы могут функционировать в автономном режиме. Кроме того, шины оснащены функцией Li-Fi, она позволяет взаимодействовать с дорожной инфраструктурой и автомобилями.
Технологии / Авто
Добавил: Tatiana Сегодня, 19:00
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