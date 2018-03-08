Путин поздравил женщин с праздником 8 Марта

Владимир Путин в телевизионном эфире воспользовался праздничным случаем и признался об огромном уважении и восхищении добротой и красотой российских женщин. Он подчеркнул главные достоинства представителей прекрасной половины человечества: верное сердце, искреннее прощение, безграничность материнской любви, ответственность за воспитание детей.В частности, президент восхитился трудом многодетных матерей, и особенно тех, кто согрел своим теплом приемных детей.В завершении глава государства прочитал отрывок из стихотворения поэта Андрея Дементьева «Я знаю, что все женщины прекрасны».