АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Альфред Нобель: Основатель известной премии никому не нравился из-за своего характера и был несчастлив в любви
EUR 69.73 USD 56.50
Курс валют на 07.03.2018

Новоиспеченную супругу Дмитрия Тарасова хейтеры уличили в оказании эскорт-услуг в Турции

На днях в Сети разгорелся нешуточный скандал с участием новоиспеченной супруги бывшего мужа Ольги Бузовой Дмитрия Тарасова. Девушку уличили в оказании эскорт-услуг в Турции.

Новоиспеченную супругу Дмитрия Тарасова хейтеры уличили в оказании эскорт-услуг в Турции

Все дело в том, что на одном из сайтов «для взрослых» пользователи наткнулись на фотографию Анастасии Костенко, вот только подписана она была как Мира. В профиле девушки присутствовало очень провокационное описание услуг, которые она предоставляет клиентам, а также указана цена – 250 евро за час.

На сайте также написано, что жена футболиста является одной из самых востребованных моделей, задействованных в эскорте Турции.

Стоит отметить, что ситуация действительно сложилась неприятная. Многие недоброжелатели, узнав об этом, стали называть Костенко самыми последними словами и писать осуждающие сообщения.

Однако большинство пользователей не сомневаются в том, что в никаком эскорте Настя не работала, ее просто подставили, взяв фотографии, которых в Сети предостаточно, и зарегистрировав на сайте без ее ведома.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:20
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Российский фильм «Лед» пустили в прокат в
Сын Яны Рудковской трогательно ее поздравил с
Садальский предложил Пригожину сняться в ток-шоу
В честь 8 марта Алена Водонаева показала
Путин подписал закон о признании алиментщиков
Ученые: Наблюдение за пользователями соцсетей
Путин выполнил обещание касательно задержания
Алексея Купина и Майю Донцову убрали из конкурса
Анастасия Волочкова рассказала, что вошла в
Врачи запретили Ольге Бузовой ходить и танцевать
Компания Goodyear продемонстрировала в Женеве
Путин поздравил женщин с праздником 8 Марта
Александр Гобозов потерял остатки авторитета на
Ученые: Космические лучи все чаще облучают
Роман Гриценко окончательно отказался от
Татуировки не тускнеют и не выцветают из-за
На пляже в Австралии прохожие обнаружили
Тарзан подбодрил мужчин 8 марта фото с полуголой
Компания Jaguar намерена создать F-Type в кузове
Xiaomi Tinymu Smart Toilet Seat – смарт-крышка
На Ксению Бородину в Милане напала стая голубей
«Режим S» добавится к существующим версиям
Ирина Шейк восхитила своих подписчиков снимками
США ждут от РФ новую дату переговоров по
Обнаженная Ольга Бузова выставила свою пятую
Подтвержден выход фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 3
Поклонники раскритиковали новую обувь Ксении
Анастасия Самбурская поздравила подписчиц с 8
Экс-супруга Армена Джигарханяна очернила Элину
Эксперты: Стокгольмский суд констатировал наличие
Просмотреть все новости