Новоиспеченную супругу Дмитрия Тарасова хейтеры уличили в оказании эскорт-услуг в Турции

Все дело в том, что на одном из сайтов «для взрослых» пользователи наткнулись на фотографию Анастасии Костенко, вот только подписана она была как Мира. В профиле девушки присутствовало очень провокационное описание услуг, которые она предоставляет клиентам, а также указана цена – 250 евро за час.На сайте также написано, что жена футболиста является одной из самых востребованных моделей, задействованных в эскорте Турции.Стоит отметить, что ситуация действительно сложилась неприятная. Многие недоброжелатели, узнав об этом, стали называть Костенко самыми последними словами и писать осуждающие сообщения.Однако большинство пользователей не сомневаются в том, что в никаком эскорте Настя не работала, ее просто подставили, взяв фотографии, которых в Сети предостаточно, и зарегистрировав на сайте без ее ведома.