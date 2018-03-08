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Ирина Агибалова не ожидала от Алианы Устиненко критики в адрес внука

Несколько дней назад в Сети разгорелся скандал из-за всплывших переписок Алианы Устиненко со своими подругами.

Так, благодаря ним Александра Артемова узнала, что супруга Гобозова не пришла на их с Евгением Кузиным свадьбу не потому, что улетела в Волгоград, как говорила, а потому, что не успела купить подарок.

Ирина Агибалова не ожидала от Алианы Устиненко критики в адрес внука

Теперь в Устиненко разочаровалась и Ирина Агибалова, а все потому, что в разговоре с одной из подруг она обсудила Даниэля Гусева и Кирилла Гажиенко.

Девушка сообщила, что из-за того, что мальчики не ходят в детский сад, они выглядят очень замкнутыми и абсолютно не умеют находить общий язык со своими ровесниками.

Евгения Феофилактова и Ольга Гажиенко, чьих детей имела ввиду Алиана, не стали раздувать из этого скандал, однако Ирина Александровна, бабушка Кирилла, все-таки решила высказаться.

Ирина Агибалова не ожидала от Алианы Устиненко критики в адрес внука

Она заявила, что не ожидала такого от Устиненко, ведь они дружили и она часто бывала у нее в гостях.

По ее словам, все, что сказала экс-участница «Дома-2» полная чушь, поскольку ее дочь ежедневно занимается с мальчиком. В свои 4 года он умеет читать, считать, кататься на коньках, лыжах и на 2-колесном велосипеде.

«Когда я увидела эти сообщения, попросила ее перезвонить мне, но Алиана сначала не ответила. А позже написала, что ей очень стыдно, и она раскаивается. Уверена, она действительно осознала, что была не права, и впредь будет осторожнее при выборе подруг», - сообщила Агибалова.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:02
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